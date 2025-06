Governo do Estado e Detran-MS reforçam sinalização em cidades do interior – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

A sinalização viária vai muito além de placas e faixas. Quando bem planejada e executada, ela salva vidas, reduz atropelamentos, colisões e promove uma mobilidade urbana mais organizada. Por isso, o Governo de Mato Grosso do Sul, por meio do Detran‑MS, está investindo R$ 1,39 milhão na reestruturação da sinalização viária e semafórica de três municípios do Estado: Sidrolândia, Nioaque e Coxim. A ação faz parte da política estadual de segurança pública e mobilidade urbana.

Na rota dos ipês e da Bioceânica, Sidrolândia, recebe reforço na sinalização vertical, horizontal e semafórica, com instalação de semáforos em três cruzamentos estratégicos: Avenida Antero Lemes da Silva com Rua João Márcio Ferreira Terra, Avenida Antero Lemes da Silva com Rua Ponta Porã, e Rua Tomáz Cáceres com Rua Generoso Ponce. A proposta é garantir maior fluidez e segurança no tráfego, por meio de orientações mais claras e bem posicionadas para motoristas e pedestres. O investimento para o município é de R$ 357.702,96.

Em Nioaque, o investimento chega a R$ 475.499,99. A cidade dará início a um amplo projeto de implantação e recuperação da sinalização viária, com destaque para a construção de duas faixas elevadas para pedestres, além da substituição de placas antigas por sinalização nova e padronizada. Nos cruzamentos mais movimentados, serão implantadas sinalizações de parada obrigatória, com linhas de aproximação na cor amarela, faixa de retenção branca e inscrições horizontais “PARE” no pavimento. A proposta é reorganizar o tráfego e proporcionar mais segurança para todos.

Coxim, a terra do Pé de Cedro, recebe o maior investimento entre os três municípios: R$ 557.500,00. A cidade passa por um processo completo de implantação de sinalização vertical e horizontal em diversos cruzamentos, com instalação de placas “PARE”, linhas de retenção, linhas de aproximação e a legenda “PARE” pintada no pavimento. Também estão sendo implantadas linhas de divisão de fluxos opostos, vagas de estacionamento regulamentado (inclusive exclusivas para motocicletas) e reforço da sinalização próxima às escolas estaduais e municipais, garantindo maior proteção aos estudantes nos horários de entrada e saída. Serão sinalizadas áreas no entorno de cinco escolas estaduais: Viriato Bandeira, Silvio Ferreira, Clarice Rondon, Semíramis, e Pedro Mendes Fontoura; e duas escolas municipais: Marechal Rondon e Maria Lucia Batista

Segundo a Diretora de Engenharia do Detran-MS, Maria Moura Borba de Oliveira, os projetos foram definidos com base em estudos técnicos e estão sendo executados e acompanhados pela equipe técnica do Departamento. “É uma determinação do nosso Governador Eduardo Riedel, que nosso trabalho impacte na vida das pessoas. Enquanto Detran-MS, nosso objetivo é preservar vidas e garantir mais segurança para todos que transitam pelas vias urbanas. Cada placa, cada faixa pintada, representa um passo a mais na prevenção de acidentes de trânsito”, destaca a diretora. A previsão de conclusão das obras nos três municípios é de até três meses.

A importância da sinalização viária está comprovada por pesquisas internacionais. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), uma sinalização adequada pode reduzir em até 30% o número de acidentes. Já a Federal Highway Administration (FHWA), dos Estados Unidos, identificou que melhorias na sinalização horizontal podem diminuir os acidentes noturnos em até 33%. Estudos no Reino Unido mostram ainda que, quando associada a dispositivos de controle de velocidade, como radares, a sinalização ajuda a reduzir em até 42% o número de mortes no trânsito.

Tudo que é investido em sinalização é investido em prevenção. As demarcações e placas organizam o fluxo de veículos, informam e orientam condutores e pedestres, evitam colisões, protegem ciclistas e asseguram travessias mais seguras, especialmente em locais com grande circulação de pessoas, como áreas escolares. Além disso, uma sinalização padronizada e bem posicionada contribui para a fluidez do tráfego e para a redução de estresse no deslocamento urbano, o que impacta diretamente na qualidade de vida da população.

Educação

As ações do Detran-MS na área de segurança viária vão além da infraestrutura. A educação para o trânsito é uma frente permanente de trabalho do órgão. Somente durante o mês de maio de 2025, período em que ocorre o movimento mundial Maio Amarelo, o Detran-MS realizou mais de 200 ações educativas em todo o Estado, alcançando cerca de 6 mil pessoas. As atividades incluem palestras, dinâmicas, blitzes educativas e apresentações culturais, reforçando a importância da responsabilidade no trânsito e o respeito às leis.

Com investimentos em engenharia, fiscalização e educação, o Detran-MS reafirma seu compromisso com um trânsito mais seguro, humano e eficiente para todos.

Mireli Obando, Comunicação Detran-MS

Foto: Divulgação