Eventos e serviços da Prefeitura reforçam campanha de combate à violência contra a pessoa idosa

Neste domingo, 15 de junho, é o Dia Mundial da Conscientização sobre a Violência contra a Pessoa Idosa. E para garantir a assistência a esse público vítima de alguma violação de seus direitos, a Prefeitura de João Pessoa mantém uma rede de atendimento. Os serviços são prestados pelo Centro de Referência Municipal da Pessoa Idosa (CRMPI), Centro de Referência de Assistência Social (Cras), Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) e o Conselho Municipal da Pessoa Idosa (CMDPI).

Mas o trabalho só acontece com a participação da população. Por isso, a gestão municipal organizou uma programação especial para alertar sobre o tema. As ações fazem parte da campanha nacional Junho Violeta, dedicada à conscientização sobre o respeito à pessoa idosa e o combate à violência contra quem tem mais de 60 anos.

Nesta segunda-feira (16), a partir das 8h, será realizado no Parque Solon de Lucena um ato público de combate à violência contra a pessoa idosa. A atividade é promovida pelo Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa (CMDPI), ligado a Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes).

“O Conselho tem feito um trabalho de conscientização contínuo. Entre as denúncias registradas estão as oriundas do Disque 100. Para se ter ideia, em 2024, foram 237 denúncias. E esse ano, até o dia 3 de junho, já foram registradas 196 denúncias”, informou Angélica Costa, presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa.

Também na segunda-feira, só que às 16h, a Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania (Sedhuc) irá promover um Pit Stop com panfletagem nas imediações do Busto de Tamandaré. A iniciativa tem a participação de profissionais e idosos do Centro de Referência da Pessoa Idosa e acontece em parceria com o Programa de Atenção a Política da Pessoa Idosa (Pappi).

Já na terça-feira (17), haverá uma capacitação para funcionários, técnicos e educadores do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo dos Cras. O tema do encontro é ‘A importância da prevenção e acompanhamento a violação de direitos à pessoa idosa’.

Denúncias e serviços – O Relatório Mensal de Atividades (RMAs) apresentado pelos serviços a Vigilância Socioassistencial da Sedhuc registrou abusos diversos contra a pessoa idosa. São crimes como abuso sexual, negligência, abandono, violência física, psicológica, patrimonial, entre outros. A maior parte dos atos dão conta de negligência e abandono, somando cerca de 15 registros, de janeiro a abril desse ano. As mulheres são as principais vítimas.

Ainda de acordo com o relatório, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) registrou, entre os meses de janeiro a abril, 163 casos de violência ou violação de direitos contra idosos. Mais uma vez as mulheres são as principais vítimas, sendo 94 ocorrências envolvendo pessoas do sexo feminino.

O Creas oferece gratuitamente serviços de proteção especializados e continuado aos idosos em situação de risco pessoal e/ou social e suas famílias em situação de ameaça ou violação de direitos, com risco de violência, negligência, abandono, abuso e exploração sexual. O Creas trabalha em conjunto com outros serviços na garantia dos direitos dos idosos.

As denúncias de violações aos direitos de pessoas idosas também chegam por meio do Disque 3213-6130 (antigo 156), que é um canal gratuito disponibilizado pela Prefeitura de João Pessoa.

A gestão conta, ainda, com as atividades desenvolvidas no Centro de Referência de Assistência Social (Cras), no qual os serviços de convivência atendem mais de 1.700 idosos, sendo 14 grupos que desenvolvem atividades de dança, música, artesanato e rodas de conversa.

A Prefeituraconta ainda com o Centro de Referência da Pessoa Idosa, que atende mais de 500 pessoas a partir de 60 anos de idade, na sua sede no bairro do Altiplano. Os usuários, que frequentam diariamente o espaço, praticam atividades que estimulam a memória, a saúde física e mental, além do fortalecimento de vínculos.

População idosa – De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), na Capital, 127 mil pessoas são idosas, o que representando 15,2% da população.

Formas de violência contra idosos:

Física – agressões, empurrões e maus-tratos;

Psicológica – humilhação, ameaças e isolamento;

Financeira – apropriação de bens ou rendimentos;

Negligência – abandono, falta de cuidados básicos;

Institucional – desrespeito em serviços públicos ou privados;

Como denunciar:

Disque 100 – Canal nacional gratuito e anônimo disponível 24h. Pode ser acionado via whatsApp – (61) 9 9611-0100;

Disque 155 – Serviço gratuito para denúncias de violência contra idosos e grupos de pessoas em situação de vulnerabilidade. É garantido sigilo e a proteção do denunciante. Atendimento todos os dias das 7h às 22h;

Disque 3213-6130 (antigo 156) – Canal gratuito disponibilizado pela Prefeitura de João Pessoa