Comlurb realizou ação integrada de limpeza e serviços na Ilha do Governador neste sábado – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Ação integrada de limpeza e serviços em diversos pontos da Ilha do Governador – Divulgação/Comlurb

A Comlurb promoveu, neste sábado (14/06), uma ação integrada de limpeza e serviços, em diversos pontos da Ilha do Governador. A ação contou com 150 garis e 24 fiscais, além de diversos veículos e equipamentos. A ação ocorreu na Praia da Rosa, na Praia de Tubiacanga e no Corredor Esportivo do Moneró. Além dos garis da Comlurb, o serviço teve o apoio de agentes dos Guardiões do Rio e de voluntários locais. O grupo Chegando de Surpresa, composto por garis que cantam músicas com temática de conscientização ambiental, também esteve presente.

O serviço de limpeza foi realizado na Estrada das Canárias, no trecho da Estrada do Galeão até o “Cantão”, incluindo o canteiro central e as calçadas; na Av. Braz Crispino, da Clínica da Família até a entrada de Tubiacanga, no canteiro central e calçadas; na Estrada de Tubiacanga, da Av. Braz Crispin até Tubiacanga; nas Praias da Rosa e de Tubiacanga, com remoção de resíduos de maré, e no Corredor Esportivo.

As atividades incluíram serviços de varrição, coleta e remoção de resíduos, incluindo entulho e bens inservíveis, roçada, capina, limpeza de ralos, remoção de propaganda e raspagem de postes.

Entre veículos e equipamentos foram utilizados 30 roçadeiras laterais, 15 sopradores, 2 caminhões compactadores, 25 cestos para remoção de resíduos de maré, 4 caminhões basculantes para a remoção de entulho e bens inservíveis, uma pá mecânica, um trator de comunidade, um trator capinadeira, um trator escorpião, e uma pipa d’água e uma van motobomba para limpeza hidráulica com água de reuso e sabão. Foram utilizados 50 contêineres de 1.200 litros para a remoção dos resíduos coletados durante a ação.