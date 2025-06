Barcelona-BA x ASA; Onde Assistir, Palpites, Escalações, Horário e Informações do Jogo da Série D

Barcelona-BA x ASA – Palpites, Onde Assistir e Escalações – Série D – 15/06/2025

Por Leandro Barros

No próximo domingo, 15 de junho de 2025, às 16h (horário de Brasília), o Estádio Mário Pessoa, em Ilhéus (BA), será palco do confronto entre Barcelona BA e ASA, pela Série D do Campeonato Brasileiro. A partida, válida pela 9ª rodada da competição, coloca frente a frente o time baiano, que ainda busca sua primeira vitória no torneio, contra o líder invicto ASA, que vem mostrando força na competição.

Situação dos times

O ASA aparece como favorito para o duelo. Com um aproveitamento impressionante, o time alagoano lidera o grupo com uma campanha sólida: cinco jogos, com vitórias importantes e apenas três gols sofridos. Na última rodada, o ASA aplicou uma goleada de 4 a 0 sobre o Barcelona BA, fato que reforça sua superioridade técnica e motivação para o duelo.

Já o Barcelona BA, que joga em casa, ainda não conquistou vitórias na Série D deste ano e busca se reabilitar diante de sua torcida. Apesar da pressão por um resultado positivo, o time tem demonstrado dificuldades ofensivas, principalmente contra a sólida defesa do adversário.

Palpites para o jogo

Palpite 1 – Vitória do ASA: O histórico recente favorece o ASA, que venceu o último confronto por 4 a 0 e mantém uma invencibilidade no grupo. A equipe apresenta um futebol consistente e costuma controlar bem as partidas.

Onde assistir

A transmissão da partida pode ser acompanhada por:

TV regional: Emissoras locais da Bahia podem transmitir o jogo.

Emissoras locais da Bahia podem transmitir o jogo. Streaming oficial: Alguns jogos da Série D são exibidos ao vivo pela CBF TV, na plataforma digital.

Alguns jogos da Série D são exibidos ao vivo pela CBF TV, na plataforma digital. Redes sociais: Canais oficiais no YouTube e Facebook podem disponibilizar a transmissão.

Canais oficiais no YouTube e Facebook podem disponibilizar a transmissão. Casas de apostas: Plataformas como Superbet oferecem streaming para clientes cadastrados.

Odds e apostas

Segundo a Superbet, as odds para o jogo atualizadas até 14/06/2025 indicam:

Vitória do Barcelona BA: 4.8

Empate: 3.7

Vitória do ASA: 1.61

A aposta em vitória do ASA é a mais segura, refletindo o bom momento da equipe. Apostar com responsabilidade é sempre recomendado.

Ficha técnica do jogo

Jogo: Barcelona BA x ASA

Barcelona BA x ASA Data: 15/06/2025

15/06/2025 Horário: 16h (Brasília)

16h (Brasília) Local: Estádio Mário Pessoa, Ilhéus (BA)

Estádio Mário Pessoa, Ilhéus (BA) Campeonato: Brasileirão Série D – 9ª rodada

A expectativa é de que o ASA mantenha sua invencibilidade e amplie a vantagem na liderança do grupo, enquanto o Barcelona BA tenta se recuperar e conquistar seus primeiros pontos. Um duelo interessante para os torcedores que acompanham a Série D e para os apostadores atentos às oportunidades.

