ASSISTIR AO VIVO Al Ahly x Inter Miami , HOJE (14/06), PALPITES, Escalações Mundial de Clubes da FIFA

Mundial de Clubes 2025: Al Ahly x Inter Miami abre torneio com Messi em campo — Onde assistir ao vivo

O aguardado início do novo formato do Mundial de Clubes da FIFA 2025 será neste sábado, 14 de junho, às 21h (horário de Brasília), com um confronto de alto nível entre Al Ahly, do Egito, e o estrelado Inter Miami, dos Estados Unidos. O palco é o lendário Hard Rock Stadium, em Miami, com transmissão ao vivo pelo sportv, Globoplay e Cazé TV, além de cobertura completa em tempo real pelo ge.

Estreia marcante com Messi em campo

O Inter Miami, liderado por Lionel Messi, estreia em casa e sob grandes expectativas. Após conquistar o Supporter’s Shield da MLS em 2024, a equipe americana quer aproveitar o fator local e a força de sua torcida. Messi será acompanhado por Luis Suárez e Sergio Busquets, formando um trio com vasta experiência internacional.

Do outro lado, o Al Ahly, maior campeão da África, entra em campo renovado. Após a saída de Marcel Koller, o clube egípcio aposta no novo técnico José Riveira, espanhol conhecido por sua intensidade tática, para surpreender os donos da casa. A equipe traz nomes como Emam Ashour, artilheiro da temporada, e o promissor Wessam Abou.

Onde assistir Al Ahly x Inter Miami ao vivo

📺 sportv (TV fechada)

(TV fechada) 📱 Globoplay (streaming)

(streaming) 📹 Cazé TV (YouTube)

(YouTube) 📰 ge.globo (tempo real, estatísticas, vídeos e análises)

Além disso, a cobertura internacional inclui emissoras como ESPN (EUA) e Al Jazeera (Oriente Médio).

Prováveis escalações

Al Ahly (Técnico: José Riveira):

El-Shenawy; Mohamed Hany, Mostafa Al Aash, Yasser Ibrahim; Marwan Attia, Amr Al-Soleya; Achraf Bencharki, Emam Ashour, Wessam Abou.

Inter Miami (Técnico: Javier Mascherano):

Óscar Ustari; Marcelo Weigandt, David Martínez; Telasco Segovia, Busquets; Messi, Luis Suárez, Tadeo Allende.

Desfalques importantes:

Jordi Alba (lesionado)

(lesionado) Gonzalo Lujan e Yannick Bright (fora por problemas físicos)

Arbitragem internacional de peso

A FIFA escalou um quarteto experiente para o jogo de estreia:

Árbitro principal: Alireza Faghani (Austrália)

Alireza Faghani (Austrália) Assistentes: Anton Shchetinin e Ashley Beecham (Austrália)

Anton Shchetinin e Ashley Beecham (Austrália) Quarto árbitro: Szymon Marciniak (Polônia)

Szymon Marciniak (Polônia) VAR: Carlos Del Cerro Grande (Espanha)

Novo formato do Mundial de Clubes

Pela primeira vez, o torneio será disputado com 32 clubes, divididos em oito grupos com quatro times cada. Os dois melhores de cada grupo avançam para as oitavas de final. O formato valoriza a diversidade do futebol internacional e coloca frente a frente campeões e grandes nomes de todos os continentes.

O Grupo A é composto por:

Al Ahly (Egito)

Inter Miami (EUA)

Palmeiras (Brasil)

Porto (Portugal)

O vencedor deste duelo dará um importante passo rumo à fase eliminatória.

Expectativas para o duelo

O Al Ahly, 11 vezes campeão africano, é tradicional em torneios da FIFA. Já o Inter Miami, fundado em 2018, busca se firmar entre os grandes do futebol internacional com a força de sua constelação latina e o apoio da torcida local, que esgotou os ingressos semanas antes.

A estreia promete ser um espetáculo de técnica, emoção e visibilidade global, com a FIFA esperando milhões de telespectadores ao redor do mundo. A cidade de Miami, uma das sedes da Copa do Mundo de 2026, reforça sua posição como centro esportivo mundial.

Considerações finais sobre o Mundial de Clubes 2025

O Mundial de Clubes da FIFA 2025 inaugura uma nova era no futebol internacional, reunindo 32 clubes de elite dos cinco continentes em um torneio que promete elevar o nível de competitividade e visibilidade da modalidade em todo o mundo. Sediado nos Estados Unidos, o campeonato será disputado entre 14 de junho e 13 de julho, utilizando 12 estádios de alto padrão, com destaque para o Hard Rock Stadium, em Miami, palco da partida inaugural.

Entre os representantes brasileiros, estão Palmeiras, Flamengo, Botafogo e Fluminense, reforçando a tradição do Brasil em competições internacionais. Os clubes entram em campo com o objetivo de conquistar o título inédito nesta nova versão do torneio, que substitui o antigo modelo com sete equipes.

A grande novidade é o formato de grupos com fase eliminatória a partir das oitavas de final, o que aumenta o número de jogos e a competitividade. Os dois melhores de cada grupo avançam para o mata-mata, com confrontos únicos até a grande final.

Com estrelas como Messi, Suárez, Cristiano Ronaldo, Mbappé, Neymar e jovens promessas do futebol mundial, o torneio já é apontado como um marco histórico no calendário da FIFA. A entidade aposta nesse modelo como um “Super Mundial de Clubes”, com potencial para rivalizar com a UEFA Champions League em termos de audiência e prestígio.

A expectativa é de jogos intensos, estádios lotados e cobertura global, com transmissões ao vivo em diversas plataformas, além de conteúdos em tempo real para torcedores de todo o planeta. O Mundial de Clubes 2025 marca o início de uma nova era — mais longa, mais democrática e ainda mais emocionante.

Acompanhe tudo sobre o Mundial de Clubes no nosso portal.