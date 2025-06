Agência Minas Gerais | Minas Gerais alcança novo recorde com quase 50 mil novas empresas abertas até maio

As ações voltadas para a melhoria do ambiente de negócios têm contribuído para a abertura de empresas em Minas Gerais. Até maio deste ano, 49.786 empresas foram formalizadas no estado, desempenho 24,47% superior em relação a 2024, quando foram abertos 39.997 novos empreendimentos. Em maio, 8.431 novas empresas abriram as portas no estado, um aumento de 11,94% em comparação ao mesmo mês de 2024 (7.532).

Os dados são do relatório mensal de registros mercantis da Junta Comercial do Estado de Minas Gerais (Jucemg) – autarquia vinculada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sede-MG) do Governo de Minas – divulgado nesta sexta-feira (13/6).

“Minas Gerais tem sido referência em reduzir burocracias para quem quer empreender. Esse novo marco reflete a efetividade das ações do Governo de Minas por meio de programas como o Minas Livre Para Crescer”, destaca a secretária de Estado de Desenvolvimento Econômico, Mila Corrêa da Costa.

“Esse novo desempenho recorde na abertura de empresas em Minas confirma a melhoria contínua do ambiente de negócios no estado, resultado de ações estruturantes que têm facilitado a vida de quem quer empreender”, comenta a presidente da Jucemg, Patricia Vinte Di Iório.

O novo recorde representa ainda um crescimento de 142% em relação ao número registrado de janeiro a maio de 2019, que foi de 20.589 novos negócios registrados.

Zona da Mata e Jequitinhonha mantém protagonismo

Até maio, todas as regiões mineiras apresentaram alta nas formalizações, em relação a 2024, com destaque para a Zona da Mata (92,55%), Jequitinhonha/Mucuri (38,11%) e Central (26,57%). Na sequência estão Noroeste (23,81%), Centro-Oeste (23,24%) e Alto Paranaíba (21,31%).

Somente em maio, o melhor desempenho também ficou com a Zona da Mata (14,99%), Alto Paranaíba (13,95%) e Central (12,79%) na sequência.

Crescimento de todos os segmentos

Em comparação com 2024, este ano, todos os setores apresentaram saldo positivo no quinquemestre. Os serviços lideraram com crescimento de 27,63% e saldo de 7.995 empresas a mais que em 2024. Já o comércio teve variação positiva de 16,95% e a indústria, de 12,87%. Já em maio, os serviços avançaram 14,04%, comércio (9,94%), e a indústria teve recuo de – 8,29%.

Ranking municipal

Até maio, foram abertas 13.524 empresas em Belo Horizonte, contra 10.716 registros formalizados em maio de 2024, alta de 26,20%. Somente em maio, BH registrou 2.391 constituições.

Na sequência aparecem: Uberlândia (2.853 no ano e 535 em maio), Contagem (1.633 e 265), Juiz de Fora (1.348 e 255) e Montes Claros (1.105 e 168), seguidos de Betim (973 e 152), Uberaba (947 e 166), Divinópolis (707 e 115), Patos de Minas (619 e 117) e Governador Valadares (596 e 94).

Encerramentos

Até maio, foram apresentadas 39.547 extinções empresariais, contra 25.658 em 2024, variação de 54,13%. Somente no quinto mês do ano 6.891 empresas fecharam as portas, contra 4.715 no mesmo intervalo de 2024.

O balanço da Jucemg registra empresas de qualquer porte, à exceção dos MEIs (Microempreendedores Individuais), cujas inscrições são feitas diretamente no Portal do Empreendedor do Governo Federal.