Vem aí a 3ª edição da Copa Alberto Simões de MTB

Prepare sua bike, revise o equipamento e marque no calendário: vem aí a 3ª Copa Parque Alberto Simões de Mountain Bike, nos dias 26 e 27 de julho, em São José dos Campos. A prova de Cross Country Olímpico (XCO) será disputada no circuito do Parque Alberto Simões, um dos mais técnicos em área urbana do país.

O evento é organizado pelo Instituto Athlon de Desenvolvimento Esportivo, com apoio da Prefeitura e chancela da Federação Paulista de Ciclismo (FPC).

A competição é aberta a todos os ciclistas, filiados ou não, brasileiros e estrangeiros, com categorias que vão do Juvenil (16 anos ou menos) ao Master D (60 anos +), além das disputas de E-Bike (bicicletas elétricas).

As inscrições devem ser feitas exclusivamente online entre 15 e 30 de junho, com taxa simbólica de R$ 9,90, que cobre seguro e custos operacionais do sistema de inscrição. Cada inscrito receberá um kit com chip, numeral, placa de guidão e camiseta oficial.

Com 4.88km por volta, o circuito promete testar resistência, habilidade e estratégia dos atletas. A organização destaca que o percurso é ideal tanto para quem busca performance quanto para quem deseja viver a experiência de competir em alto nível.

Programação

No sábado (26), os participantes terão pista liberada para reconhecimento e treinos livres. No domingo (27), as largadas começam às 9h, divididas em três baterias por categorias. Os cinco primeiros colocados de cada categoria sobem ao pódio com troféus personalizados.

Mais que uma prova, a Copa Alberto Simões se consolida como um encontro do mountain bike nacional, reunindo atletas, equipes e apaixonados por trilhas e adrenalina.

Categorias

Masculino:

Elite Open (19 anos ou mais)

Júnior (17-18 anos)

Juvenil Open (16 anos ou menos)

Master A (30-39 anos)

Master B (40-49 anos)

Master C (50-59 anos)

Master D (60 anos ou mais)

E-Bike Masculino (categoria livre)

Feminino:

Elite Open (17 anos ou mais)

Juvenil Open (16 anos ou menos)

Master Open (35 anos ou mais)

E-Bike Feminino (categoria livre)

Confira o regulamento da competição aqui.



