Teste do sistema ‘Defesa Civil Alerta’ será a partir das 12h deste sábado

O horário do teste do ‘Defesa Civil Alerta’ em João Pessoa, que estava previsto para 15h deste sábado (14), foi antecipado e agora será disparado a partir das 12h. O sistema utiliza rede de telecomunicações para emitir alertas gratuitos, com mensagens de texto e alertas sonoros de situações de emergência sem necessidade de cadastro prévio do usuário.

A demonstração deste sábado será do tipo alerta extremo, ou seja, o alerta enviado será acompanhado de vibração e de sinal sonoro semelhante a uma sirene, para chamar a atenção da população de forma imediata, eficaz e garantindo a visualização por parte dos usuários.

O coordenador da Defesa Civil da Capital, Kelson Chaves, reforçou que o alerta deste sábado é apenas um teste de funcionalidade do sistema. “Não há motivo para pânico, se trata de um teste. Mas para evitar maiores preocupações da população, estaremos com equipes prontas para esclarecer as dúvidas e tranquilizar a todos”, afirmou.

Alerta – Os alertas são disparados para a população em áreas passivas de eventos naturais e com cobertura de rede 4G ou 5G, independente do sistema operacional. Além disso, o sistema de alerta, ao encaminhar mensagem de texto e aviso sonoro, suspende qualquer conteúdo em uso na tela do aparelho, inclusive no modo silencioso.

A tecnologia utilizada para o envio do alerta demonstrativo é o Cell Broadcast, o que significa que as mensagens serão transmitidas diretamente por antenas de telefonia móvel (como Claro, Vivo, Tim, entre outras), permitindo alcançar áreas mais amplas, além dos próprios municípios. Portanto, cidades vizinhas também poderão receber esses alertas.

Como acionar – A Defesa Civil funciona 24 horas, inclusive aos sábados, domingos e feriados e, em caso de necessidade, deve ser acionada pelo número 98831-6885 (WhatsApp), pelo telefone 199, ou pelo aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’, que pode ser baixado gratuitamente nas plataformas Play Store e AppStore.