Quais filmes vão passar Segunda (16/06) na Globo? CORUJÃO, SESSÃO DA TARDE E TELA QUENTE

Filmes na Globo – Segunda-feira, 16/06/2025: Inspiração com xadrez e ação explosiva com Liam Neeson

Sessão da Tarde de Segunda (16/06): Globo exibe “Garfield 2” em aventura hilária na Inglaterra

A diversão está garantida na Sessão da Tarde desta segunda-feira, 16 de junho de 2025, com a exibição de “Garfield 2”, sequência do famoso filme do gato mais preguiçoso e sarcástico do mundo. A Globo traz uma tarde leve e cheia de risadas com essa comédia que mistura realeza, confusão e muita lasanha.

🐾 Garfield 2 – Uma Aventura Real

Título Original: Garfield: A Tail Of Two Kitties

Garfield: A Tail Of Two Kitties País de Origem: Estados Unidos

Estados Unidos Ano de Produção: 2006

2006 Direção: Tim Hill

Tim Hill Elenco: Bill Murray (voz do Garfield), Billy Connolly, Breckin Meyer, Jennifer Love Hewitt, Lucy Davis, Tim Curry

Bill Murray (voz do Garfield), Billy Connolly, Breckin Meyer, Jennifer Love Hewitt, Lucy Davis, Tim Curry Gênero: Comédia

Nesta nova aventura, Jon Arbuckle (Breckin Meyer) decide fazer uma viagem para Londres para se encontrar com sua namorada Liz (Jennifer Love Hewitt), e claro, leva Garfield junto. Mas ao chegar na Inglaterra, o felino mais preguiçoso e tagarela do cinema se vê envolvido em uma enorme confusão: ele é confundido com Prince, um gato aristocrata e milionário que vive em um castelo.

Garfield, aproveitador como sempre, assume o lugar do gato real sem pensar duas vezes. Enquanto isso, o verdadeiro príncipe vai parar nas ruas de Londres e precisa aprender a sobreviver sem sua vida luxuosa. A troca de papéis rende momentos hilários, com direito a banquetes, trapalhadas e a já conhecida obsessão de Garfield por lasanha.

Uma comédia para toda a família

Com a dublagem original de Bill Murray dando ainda mais personalidade ao personagem, Garfield 2 é um filme leve, ideal para assistir em família. O humor é simples e eficaz, com piadas que agradam tanto as crianças quanto os adultos que já conhecem o personagem dos quadrinhos e desenhos animados.

Além do humor, o filme traz cenários encantadores na Inglaterra, animais falantes carismáticos e uma mensagem divertida sobre identidade e amizade.

Prepare a pipoca!

Se você é fã de comédias com animais ou simplesmente quer uma tarde descontraída, Garfield 2 é a pedida perfeita. A Globo exibe o filme na Sessão da Tarde desta segunda-feira (16), logo após o Jornal Hoje.

