Prefeitura recebe visita técnica do Instituto de Pesquisas Ambientais – Prefeitura Municipal de Ubatuba

A Defesa Civil de Ubatuba recebeu, nos dias 12 e 13 de junho, a visita técnica do geógrafo Pedro Leal, representante do Instituto de Pesquisas Ambientais (IPA), e sua equipe, para a apresentação e início dos trabalhos do Plano Municipal de Redução de Riscos (PMRR).

O encontro foi realizado na base da Defesa Civil. A proposta integra um conjunto de ações estaduais voltadas à prevenção de desastres naturais, e visa fortalecer a capacidade do município em mapear, monitorar e intervir em áreas suscetíveis a escorregamentos, deslizamentos de terra, inundações e alagamentos.

De acordo om Leal, o PMRR é um instrumento técnico e estratégico que orienta o poder público na identificação de áreas de risco, definição de prioridades e implementação de medidas preventivas e mitigadoras. O plano também prevê a criação de um inventário de eventos críticos, considerando dados geológicos, geofísicos, hidrológicos, climáticos e meteorológicos.

“O plano é um documento vivo, que deve ser constantemente atualizado de acordo com as mudanças nas áreas urbanas e nas condições ambientais”, explicou o geógrafo.

Com base nesse mapeamento detalhado, será possível classificar as áreas do município conforme o grau de vulnerabilidade, permitindo que a administração municipal desenvolva políticas públicas mais eficazes para a gestão de riscos e a proteção da população.

“O trabalho conjunto com o Estado para antecipar situações de risco, sobretudo em regiões com histórico de desastres naturais, é essencial. A identificação preventiva dessas áreas é considerada essencial para a segurança dos moradores e para o planejamento urbano de forma mais resiliente”, pontuou o secretário de Segurança Pública de Ubatuba, Alexandre Napoli.