Prefeitura realiza ação solidária e de educação ambiental na Comunidade Canta Sapo – Agência de Notícias

A Prefeitura de Sorocaba, por meio do Fundo Social de Solidariedade (FSS), realizou ação solidária na Comunidade Canta Sapo, na Vila Barão, Zona Leste da cidade, na manhã deste sábado (14). A iniciativa contou também com a atuação de equipes de secretarias municipais, ofertando serviços sociais e, na área da educação ambiental, orientando a população local quanto ao descarte correto de materiais.

O destaque da programação ficou por conta da Boutique Solidária, iniciativa voltada à doação de roupas para as pessoas em situação de vulnerabilidade social. Todo material foi angariado, selecionado e disponibilizado pelo FSS, que também promoveu aulão de dança. Também houve corte de cabelo masculino e maquiagem e escova para as mulheres.

“No total, foram disponibilizadas cerca de 2.500 peças de roupas, incluindo cobertores. Cada pessoa teve direito de pegar até cinco unidades. A participação da comunidade foi excelente durante a manhã toda, das 9h ao meio-dia”, comemorou a Secretária da Mulher de Sorocaba (Semul), Rosângela Perecini, que representou o prefeito Rodrigo Manga no evento.

Entre as atividades gratuitas ainda disponibilizadas, houve: aferição de pressão e exames de glicemia, além de exposição sobre prevenção e combate à dengue e outras doenças, pela Secretaria da Saúde (SES); companha educativa ambiental e de entrega de mudas, pela Secretaria de Meio Ambiente, Proteção e Bem-Estar Animal (Sema), e cadastro no CadÚnico e outros programas sociais.

“Está tudo muito organizado e o pessoal esta animado, participando das atividades. Veio muita gente mesmo aqui da comunidade. Aproveitei até para pegar um cobertor aqui na ação, pois ultimamente está fazendo muito frio”, disse a costureira autônoma Nelcimar de Magalhães, 53 anos, que mora há oito anos na Vila Barão.

Já a conscientização dos moradores sobre o descarte correto de materiais é uma iniciativa complementar ao trabalho realizado na comunidade pela Sema, Secretaria de Serviços Púbico e Obras (Serpo) e o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba (Saae) que, em maio, concluiu as obras de implantação de muro de contenção e de serviços de manutenção e recuperação das margens do córrego que percorre a Comunidade Canta Sapo.

Segundo o Saae/Sorocaba, a obra foi executada tendo em vista a necessidade de recomposição das margens do córrego, permitindo mais segurança para moradores do local e prevenindo o deslizamento do talude nos períodos de fortes chuvas.

Durante a ação deste sábado, placas de orientação sobre preservação do meio ambiente e de descarte adequado de entulho foram colocadas ao longo da margem do córrego, orientando que os Ecopontos são os locais apropriados para essa finalidade. Da mesma forma, que irregularidades do tipo podem ser denunciadas pelo telefone 156 ou WhatsApp (15) 99129-2426.

Aliás, desde 2021, os trabalhos de estabilização de taludes nesse córrego têm sido frequentes, incluindo a limpeza e a retirada de entulho, lodo e outros descartes no local. De lá para cá, também houve a colocação de 1.400 metros quadrados de grama no talude, 12 metros de gradil em uma das travessias de pedestres, próximo à Avenida Adão Pereira de Camargo, mais a manutenção das ruas de terra nas imediações, para facilitar a mobilidade.

“Ficou muito bom o serviço aqui no córrego e espero que todos colaborem em manter limpo”, complementou o ajudante geral Alez Gonçalves Vilas Boas, 41 anos, acompanhado dos filhos Lorenzo, de 4 anos; Davi, 8; Iuri, 10, e Murilo, 13 anos. Ele voltou para casa com uma muda de pitangueira e outra da flor onze horas, que vai plantar na sua residência.