Prefeitura faz Operação Casa Limpa nas regiões leste e oeste

A Secretaria de Saúde informa que esta é a ultima semana para o acompanhamento de saúde dos beneficiários do Programa Bolsa Família ser finalizado. Os acompanhamentos foram iniciados no dia 04 de setembro e irão até o dia 10 de novembro. Os beneficiários devem procurar a unidade de saúde do seu bairro de acordo com […]