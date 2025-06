Pesquisa aponta impacto positivo do Web Summit Rio 2025 nos negócios e no ecossistema de inovação – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

O Web Summit Rio foi realizado em maio, no Riocentro – Raphael Medeiros/Prefeitura do Rio

Uma pesquisa realizada pela Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Riotur e Invest.Rio, durante a terceira edição do Web Summit Rio, revelou que 40% das pessoas que responderam à enquete fecharam negócios ao longo do evento, que foi realizado entre os dias 27 e 30 de maio, no Riocentro. Além disso, quase 80% ampliaram as parcerias para suas empresas ou startups, reforçando o papel estratégico do encontro para o fortalecimento do ambiente de inovação e empreendedorismo.

O levantamento, realizado com cerca de 200 participantes, também destacou que 96% dos participantes ampliaram sua rede de networking durante a edição de 2025. Outro dado relevante mostra que 46,3% dos presentes participaram do Web Summit no Rio pela primeira vez e, entre eles, praticamente todos (97,7%) pretendem retornar em 2026.

A percepção sobre o impacto do evento no ecossistema local também se destacou: 98,3% dos entrevistados acreditam que o Web Summit Rio contribui positivamente para o desenvolvimento da inovação no Brasil e na cidade.

Os resultados reforçam a importância de iniciativas que monitoram e avaliam o impacto desses grandes eventos, colaborando para o fortalecimento de políticas públicas e para a consolidação do Rio de Janeiro como referência global em tecnologia e inovação.