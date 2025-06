Operação Ferro-Velho autua estabelecimento no bairro Barcelona nesta sexta-feira (13) – Agência de Notícias

Posted on

A nadadora olímpica Ana Carolina Vieira, que iniciou nas competições de natação na Piscina Municipal de Ubatuba, é ouro nos jogos Pan-americanos em Santiago no Chile, juntamente com os atletas Guilherme Caribé, Marcelo Chierighini e Stephanie Balduccini. O mais alto lugar do pódio aconteceu durante a prova do revezamento 4x100m livre misto, com direito à quebra do recorde […]