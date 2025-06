Mato Grosso do Sul investe em iluminação pública sustentável com tecnologia solar em Rio Negro e Dourados

Posted on

Sete bailarinas de Ubatuba, do Up Studio de Dança, participaram do Festival Matrix, realizado neste mês em Buenos Aires, Argentina, e conquistaram diversas premiações. O grupo alcançou o primeiro lugar em três apresentações solo, além de obter uma segunda colocação e duas terceiras. As bailarinas Stephanie Graça e Isadora Diniz também receberam prêmios de destaque […]