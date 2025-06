Kart Terapia leva inclusão e diversão a famílias de Sorocaba – Agência de Notícias

Fotos: Renata Giron/Secom

A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria da Inclusão e do Transtorno do Espectro Autista (Sintea), realizou, neste sábado (14), o evento Kart Terapia, voltado às pessoas com deficiência, no estacionamento dos fundos do Paço Municipal, localizado no Alto da Boa Vista.

“O nosso objetivo foi de proporcionar esse momento único, de forma lúdica e inclusiva, no qual essas pessoas possam experimentar a sensação de andar de kart, em um ambiente acolhedor e divertido”, destaca o secretário de Inclusão e Transtorno do Espectro Autista, Vinicius Aith, que foi conferir o primeiro dia da ação. O Kart Terapia é um projeto social do piloto Gene Fireball, realizado na cidade em parceria com a Sintea.

A médica Sabrina Fernandes levou seus filhos Samuel Fernandes, de 18 anos, que é neurodivergente, e Ana Estefhania Fernandes, de 9 anos, para andarem de kart e a experiência foi incrível.

“Achei tudo ótimo. Foi uma oportunidade imensa. As terapias podem provir de várias maneiras, por meio das artes, do esporte, dos animais… Quando eu vi que teria o evento Kart Terapia inscrevi meus filhos na hora. É muito importante estimular os nossos filhos e dar oportunidade deles terem novas experiências”, conta Sabrina.

Quem também levou seu filho ao Kart Terapia foi Atami Fernanda de Oliveira, mãe de Henrique Martins de Oliveira, de 12 anos, portador de mielomenimgocele.

“Um dos sonhos do Henrique era andar de kart e quando vi que teria aqui em Sorocaba, fiquei tão feliz. Fiz a inscrição na hora. Essa iniciativa é muito boa para eles”, conta Atami.

Segundo ela, Henrique adora esportes e é atleta paralímpico. Há três anos, graças a uma professora da escola municipal onde ele estudava, conheceram o projeto da Associação Criança Feliz de Sorocaba (ACFS), em parceria com o Município, no Centro Esportivo da Vila Gabriel. Lá ele faz corrida de cadeira, lançamento de pelotas e lançamento de peso. O garoto também faz natação no Sesi Sorocaba, com o projeto da Sociedade Esportiva Aquática de Sorocaba (Seas).

“Tinha perdido meu filho, de 15 anos, e estávamos todos em depressão. Quando a professora dele apresentou o projeto de Atletismo Paralímpico, foi maravilhoso para ele e para nós pais também. Deu uma alavanca para a gente continuar. Abriu olhos para um novo caminho. Ele adora esporte, ja até fez rapel”, afirmou.

O Kart Terapia ocorre novamente neste domingo (15), das 8h30 às 12h e das 13h às 16h30, às famílias já inscritas gratuitamente. O Paço Municipal está localizado na Avenida Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes, 3.041, no Alto da Boa Vista.