Imperatriz x Altos; Onde Assistir, Palpites, Escalações, Horário e Informações do Jogo da Série D

Imperatriz x Altos: Onde assistir, escalações e tudo sobre o duelo que vale a liderança da Série D 2025

Na noite deste sábado, 14 de junho, às 19h30 (horário de Brasília), o Estádio Frei Epifânio, em Imperatriz (MA), será palco de um confronto decisivo pelo Grupo 2 do Campeonato Brasileiro Série D 2025. Imperatriz e Altos se enfrentam valendo a liderança da chave, em partida válida pela 9ª rodada da fase de grupos da competição. O jogo promete fortes emoções, já que ambos os times estão em ótima fase e brigam ponto a ponto pelo topo da tabela.

Situação das equipes no Grupo 2

O Imperatriz, conhecido como “Cavalo de Aço”, chega embalado por uma sequência invicta de cinco jogos. A equipe maranhense soma 15 pontos e lidera o grupo, vindo de uma importante vitória por 3 a 2 contra o Maracanã na rodada anterior. Com o mando de campo a seu favor, o Imperatriz quer aproveitar o apoio da torcida para abrir vantagem na ponta da tabela.

Já o Altos, o “Jacaré” piauiense, está logo atrás com 14 pontos. Mesmo sem perder na competição até aqui, a sequência de empates recentes acabou custando a liderança. No último compromisso, o time ficou no 1 a 1 com o Sampaio Corrêa, mantendo-se invicto, porém sem conseguir embalar vitórias seguidas. Agora, o confronto direto contra o Imperatriz representa a chance ideal para retomar a ponta do grupo.

No primeiro turno, as duas equipes empataram em 1 a 1 no Estádio Albertão, em Teresina, e agora voltam a se enfrentar com objetivos semelhantes: consolidar o bom momento e se firmar como protagonistas da Série D.

Prováveis escalações

Imperatriz – Técnico: Paulinho Kobayashi

O treinador terá alguns desfalques importantes para o duelo. Os zagueiros André Penalva e Felipe Almeida seguem fora, entregues ao departamento médico. Por outro lado, o lateral Fabrício e o atacante Wesley Santos estão recuperados e retornam ao time titular.

Provável escalação do Imperatriz:

Redson; Fabrício, Ronny, Nassom e Robson Negueba; Jefferson Pril, Wesley Santos e Clóvis; Rayllan, Papel e Lucas Campos.

Altos – Técnico: Jerson Testoni

No lado do Altos, a defesa segue sendo um desafio. Sávio, Gean e Neto Borges continuam fora por lesão. A boa notícia fica por conta dos retornos do volante Jalysson e do atacante Felipe Sales, que estavam suspensos na última rodada e estão à disposição.

Provável escalação do Altos:

Careca; Wesley Souza, Leandro Amorim, Albert e Caio Felipe; Luiz Meneses, Dieguinho e Esquerdinha; Junior Mandacaru, Felipe Sales e Macário.

Arbitragem

A arbitragem do duelo será comandada por Diego Fernando Silva de Lima (PE), com assistência de Jeydson Mandu Barros (MA) e Jhon Gleyson Viegas Sousa (MA). O quarto árbitro será Roberto Santos Sá (MA), e o analista de campo, Jorge Luis Viana da Silva (MA).

Onde assistir

A transmissão da partida será feita ao vivo e gratuitamente pelo canal Aço TV, no YouTube, permitindo que os torcedores de ambas as equipes acompanhem cada lance do confronto decisivo.

Expectativa para o confronto

Com duas equipes em grande forma e motivadas pela disputa direta pela liderança, o duelo entre Imperatriz e Altos tem tudo para ser um dos grandes jogos da rodada na Série D. O Cavalo de Aço tem mostrado força ofensiva e jogará empurrado por sua torcida, enquanto o Jacaré aposta em sua consistência e invencibilidade para buscar a vitória fora de casa.

O confronto promete ser equilibrado, com boas disputas no meio-campo e ataques velozes. O resultado poderá alterar significativamente o cenário do Grupo 2 e influenciar diretamente na briga por uma vaga no mata-mata da Série D.

