Grupo de caminhada da UBS Barcelona celebra festa junina com aula de forró – Agência de Notícias

Fotos: Bruno Rodrigues (Secom/Sorocaba)

Uma animação contagiante tomou conta do grupo de caminhada da UBS Barcelona nesta quinta-feira (12) no Clube Atlético Barcelona, na zona leste da cidade. Os participantes tiveram um momento especial com a festa junina, café com comidas típicas e aula de forró com a educadora física e coordenadora da Secretaria da Mulher (Semul), Christina Palau.

Ação faz parte de uma série de atividades que acontecem ao longo de todo ano, trazendo diversos benefícios aos integrantes do grupo. Todas as manhãs de terça e quinta-feira, os participantes se reúnem e, num saudável momento de comunhão, se alongam e caminham pelo campo do Clube Atlético Barcelona exercitando corpo e mente.

O momento festivo contou com a presença da secretária da Semul, Rosângela Perecini, que prestigiou as danças e conversou com os idosos do grupo de caminhada, que conta com a adesão maior de mulheres.