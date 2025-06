GCM detém homem por violar medida judicial e se aproximar da ex-esposa – Agência de Notícias

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Sorocaba deteve, às 23h50 de sexta-feira (13), um homem de 47 anos de idade que descumpriu medida judicial que o impedia de se aproximar da ex-esposa dele, de 45 anos. Ele foi abordado no bairro Além-Ponte, em frente da residência onde a vítima estava com uma amiga.

A mulher acionou a GCM por meio de alerta em aplicativo de celular que ampara vítimas de violência doméstica, atendidas por medida protetiva expedida pela Justiça. Ela passou as características do acusado, que atua como funileiro e que possui ficha criminal.

No momento em que a GCM chegou ao endereço, flagrou o agressor no portão da residência. Ele alegou que estava ali para visitar uma amiga, porém a proprietária do imóvel confirmou que o homem tentou entrar sem permissão, pois sabia que a ex-companheira dele estava ali.

O acusado admitiu saber da vigência de medida protetiva contra ele e os envolvidos foram encaminhados à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Sorocaba, para demais esclarecimentos, com o apoio da equipe da Ronda Municipal (Romu).

A delegada plantonista da DDM determinou a prisão em flagrante do agressor e que fosse conduzido pela GCM ao Plantão da Polícia Civil, para posterior transferência ao sistema prisional.