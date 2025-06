Comlurb antecipa publicação de lista com resultado final do processo seletivo para gari temporário – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

O candidato deve ter entre 18 e 50 anos e não ser portador de deficiência incompatível com as funções – Alexandre Macieira

A Comlurb antecipou para a sexta-feira (13/06) a publicação, em edição extra do Diário Oficial do Município do Rio, da listagem com o resultado final e a colocação dos candidatos ao processo para contratação de 400 garis por tempo determinado, após análise de recursos. A edição extra informa ainda o dia, horário e local para que os 600 primeiros colocados apresentem os documentos comprobatórios. Deste total, sairão os 400 selecionados para ocupar as vagas disponíveis.

Pelo novo cronograma, a data para a entrega dos documentos está marcada para segunda-feira (16/06), no Velódromo Olímpico do Rio de Janeiro, Barra da Tijuca, entrada pelo parque Rita Lee. Os classificados de 01 até 300 devem comparecer no horário das 9h. Para os colocados nas posições de 301 até 600, o horário de comparecimento será às 13h.

A interposição de recursos foi feita ontem, quinta-feira (12/06), na sede da Companhia, na Tijuca. O processo tem como base a Lei Municipal 8.666, de 2024, para atender às necessidades temporárias de excepcional interesse público. O contrato terá prazo de duração de um ano, prorrogável por até cinco vezes. As vagas serão preenchidas de forma imediata. A remuneração mensal base é de R$ 1.766,31, mais insalubridade de até 40%, Vale Refeição no valor de R$ 26,21 por dia efetivamente trabalhado e Auxílio Transporte.

O candidato deve ter entre 18 e 50 anos completos e não ser portador de deficiência incompatível com o exercício das funções a serem desempenhadas. A escolaridade mínima é a 5ª série completa do Ensino Fundamental. A jornada de trabalho é de 44 horas semanais, distribuídas conforme as necessidades da Companhia, inclusive aos sábados, podendo ter escalas em domingos e feriados.

O prazo de validade do processo seletivo será de dois anos a contar da publicação da homologação, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da Comlurb. A listagem final pode ser acessada no link https://doweb.rio.rj.gov.br/portal/edicoes/download/7425.