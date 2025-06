Atleta olímpica de mountain bike escolhe São José para aprimorar treinos

Henrique Macedo





A ciclista de mountain bike Raíza Goulão é de Pirenópolis (GO) mas se encantou com São José dos Campos. Atleta olímpica, bicampeã pan-americana sub-23 de 2012, hexacampeã brasileira na categoria Elite e com diversos títulos na carreira, Raíza conheceu a cidade através de uma amiga.

“Eu estava buscando um local que fosse bom de logística, tive boas pistas para treinar e profissionais – mecânico, fisioterapeuta – para eu ficar mais tranquilo e focar na minha atuação”, explica.

O início no esporte não foi nas duas rodas. Ainda criança, Raíza frequentava as quadras de Pirenópolis. “É uma cidade pequena, sem muitas opções. O que tinha na frente eu participava. Lembro que eu queria ser jogadora profissional de basquete, só que eu era a única mulher que jogava na cidade. Acabei indo para uma bicicleta, que veio como uma forma de conectar com a natureza, de liberdade, de poder sair de casa um pouco e ir mais longe. Comecei a competir regionalmente mais a sério, fui campeã goiana, brasileira, bicampeã pan-americana na sub-23, e aí começou o sonho olímpico, de seguir como profissão”.

A atleta encontrou ótimas condições na cidade para já iniciar os treinamentos do ciclo olímpico, ocorrido em Los Angeles 2028. “Tenho 15 anos de carreira, morei e competi na Espanha e tive a oportunidade de vir a São José para uma prova no Mobai [pista de mountain bike]. Gostei muito e resolvi morar aqui”.

Raíza conta que ficou impressionada quando conheceu a pista do Parque Alberto Simões. “No Brasil é a pista mais completa que eu já treinei, e é encontrar isso. É um parque, tem segurança, banheiros, água. Como eu vivia ‘pingando’ de lugar em lugar, eu nunca consegui uma pista adequada. A gente treina difícil na montanha, na estrada, mas eu preciso de uma pista que me leva para nível internacional. Já corri em mais de 18 nações e acho que a pista do Alberto Simões tem um pouquinho de cada país que eu passei”, disse ele.



Ela acredita que São José tem potencial para se tornar um polo do mountain bike nacional. “Tanto o Parque da Cidade quanto os outros possibilitam treinar muito bem e nós somos rodeados de montanhas, então consigo fazer treinos de muita qualidade bem perto de casa. Fundamental também é a segurança de poder treinar sem grandes preocupações”, observou.

Raíza agora se prepara para um desafio internacional. “Esse ano eu vou disputar o Campeonato Mundial de Maratona, na Suíça. Serão 125 milhas em montanhas, um desafio enorme”.



