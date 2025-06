ASSISTIR Ypiranga x Confiança Ao VIVO Grátis Brasileiro SÉRIE C 2025, HOJE (15/06), PRÉ-JOGO, PALPITES

A partida entre Ypiranga x Confiança é válida pelo Brasileirão série C 2025. A bola rola HOJE (15) às 19 hs (horário de Brasília). A partida tem o primeiro time do confronto como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios.

Ypiranga x Confiança: Onde assistir, horário e escalações para o duelo da Série C

No domingo, 15 de junho de 2025, às 19h, o Ypiranga recebe o Confiança no Estádio Colosso da Lagoa, em Erechim (RS), em partida válida pela 9ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Apesar das equipes ocuparem posições diferentes na tabela, ambas chegam embaladas e buscam ampliar suas sequências invictas na competição.

Contexto do confronto

O Ypiranga vive um momento positivo na Terceirona. Na última rodada, o Canário surpreendeu ao derrotar a líder Ponte Preta, resultado que alçou a equipe para a 4ª colocação, somando 13 pontos. A equipe gaúcha, comandada pelo técnico Matheus Costa, tem mantido uma boa regularidade e pretende usar o fator casa para seguir firme na briga por uma vaga no acesso.

Já o Confiança, apelidado de Dragão, busca deixar a zona de rebaixamento. A equipe vinha em má fase, mas na última rodada aplicou uma goleada importante sobre o Brusque, que até então era vice-líder, conquistando sete pontos e subindo para a vice-lanterna da tabela. O técnico Luizinho Vieira promove mudanças e promete foco total no Brasileiro após a eliminação da Copa do Nordeste.

Escalações e novidades

O Ypiranga chega para o confronto cercado de mistério, mas a tendência é que a base da equipe se mantenha. O goleiro Edson e o volante João Paulo ainda são dúvidas, pois se recuperam de lesões. Por outro lado, o meia Jean Pyerre volta à equipe após se recuperar de lesão, o ponta Valber Júnior retorna de suspensão, e o atacante Gabryel Martins, recém-contratado, deve figurar entre os reservas, podendo atuar em várias posições ofensivas.

A única baixa confirmada para o Canário é o lateral-direito Vitor Marinho, suspenso por acumular três cartões amarelos. Gabryel Martins, que atua nas duas pontas e também como segundo atacante, se coloca à disposição para atuar onde o treinador preferir.

Do lado do Confiança, o treinador Luizinho Vieira fará alterações táticas. O volante Dionísio retorna após suspensão e deve substituir Thiago Santos, mudando o esquema do time do 4-2-4 para o tradicional 4-3-3. Na defesa, a principal novidade é a estreia do zagueiro Valdo, que entrou no lugar de Maicon. O restante do time deve ser mantido, seguindo a linha de consistência defensiva já apresentada.

Onde assistir e arbitragem

A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Nosso Futebol, oferecendo cobertura completa para os torcedores que quiserem acompanhar a emoção do duelo direto entre Ypiranga e Confiança.

A arbitragem ficará por conta de Léo Simão Holanda (CE), auxiliado por Wesley Rodrigues Miguel e Deborah Beatriz Ferreira da Silva, ambos também do Ceará.

Ficha técnica do jogo

Data: 15/06/2025 (domingo)

15/06/2025 (domingo) Horário: 19h (horário de Brasília)

19h (horário de Brasília) Local: Estádio Colosso da Lagoa, Erechim (RS)

Estádio Colosso da Lagoa, Erechim (RS) Rodada: 9ª rodada da Série C

Ypiranga (técnico Matheus Costa):

Goleiro: Zé Carlos

Defesa: Rian, Igor Moraes, Willian Gomes, Caíque

Meio-campo: Charles, Gabriel Terra, Lucas Ramos

Ataque: Felipe Marques, Cristiano, Roger

Confiança (técnico Luizinho Vieira):

Goleiro: Felipe

Defesa: Weriton, Valdo, Eduardo Moura, Airton

Meio-campo: Fábio, Renilson, Dionísio

Ataque: Valdir Júnior, Neto, Breyner Camilo

Considerações finais

O confronto entre Ypiranga e Confiança reúne duas equipes com objetivos diferentes, mas com a mesma vontade de manter a invencibilidade na temporada. O Canário quer confirmar sua boa fase e seguir entre os primeiros colocados, enquanto o Dragão mira escapar do Z-4 e buscar recuperação na tabela.

A partida promete ser bastante disputada, com intensidade e estratégias que podem decidir o rumo das equipes na Série C. Os torcedores podem esperar uma grande noite de futebol no Colosso da Lagoa.

