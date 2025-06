Agência Minas Gerais | Parceria entre Instituto Estadual de Florestas e centro de pesquisa fortalece atendimento a animais silvestres em Minas Gerais

O Instituto Estadual de Florestas (IEF) firmou uma parceria com o Waita – Instituto de Pesquisa e Conservação para fortalecer a gestão e operação dos Centros de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (Cetras) localizados nos municípios de Divinópolis e Patos de Minas, em Minas Gerais. O acordo foi formalizado com a assinatura de dois Termos de Parceria, que juntos somam um investimento estadual de R$ 5,9 milhões com vigência de 24 meses.

A iniciativa marca um avanço significativo na política pública de proteção à fauna silvestre no estado, permitindo maior agilidade na aquisição de insumos, contratação de profissionais qualificados e execução de ações técnicas nas unidades. A parceria foi firmada com o Waita, uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) selecionada por meio de chamamento público.

Atualmente, Minas Gerais conta com cinco Cetras em funcionamento: Belo Horizonte, Juiz de Fora, Montes Claros, Divinópolis e Patos de Minas. Nos três primeiros, a gestão é compartilhada com o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). Já os centros de Divinópolis e Patos de Minas eram geridos exclusivamente pelo IEF, e agora ganham novo formato com a formalização da parceria.

Cada unidade tem capacidade média para receber 2,5 mil animais silvestres por ano, somando uma expectativa total de aproximadamente 12,5 mil animais atendidos anualmente em todo o estado.

A secretária de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad-MG), Marília Melo, destacou a importância da parceria. “Isso nos dará mais condições de receber muito melhor os animais, poder tratá-los e realizar a reintrodução com maior qualidade”, disse.

O diretor-geral do IEF, Breno Lasmar, também celebrou o avanço. “Com a parceria desse renomado instituto, nosso objetivo é fazer com que nossas ações sejam maiores e melhores no atendimento desse importante trabalho que o IEF já desenvolve e que, agora, poderemos entregar à sociedade com ainda mais eficiência”, frisou.

O presidente do Waita, Wander Ulisses Mesquita, também comentou a importância da iniciativa. “Esta parceria simboliza muito mais do que um contrato, é o reconhecimento da importância da fauna silvestre e da confiança no trabalho que o Waita vem construindo com seriedade e excelência técnica. É uma honra poder contribuir, com paixão e compromisso, para que Minas avance na proteção e no cuidado com seus animais”.

A ação integra o plano de médio e longo prazo do IEF para a gestão dos Cetras, com foco em ampliar o atendimento especialmente em municípios com maiores índices de apreensão de fauna silvestre e em localidades próximas às unidades regionais do instituto.

A colaboração entre poder público e sociedade civil reforça o compromisso de Minas Gerais com a proteção da biodiversidade e a preservação da fauna silvestre, por meio de uma atuação mais integrada, técnica e eficiente.