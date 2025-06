Agência Minas Gerais | Fundação Hemominas faz 40 anos conectando doadores e pacientes em uma rede de esperança

Posted on

Com etapa única de inscrição no ano, prazo acaba dia 21 de janeiro de 2025; IFSP oferta 5.675 vagas para 141 cursos de graduação gratuitos Já está publicado o Edital nº 35/2024, do Ministério da Educação (MEC), que torna públicos os critérios e o cronograma do processo seletivo de 2025 do Sistema de Seleção Unificada (Sisu). As inscrições são gratuitas e podem ser […]