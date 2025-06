Ação da Prefeitura de João Pessoa atende pacientes com consultas e exames especializados

Neste sábado (14), a Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), realizou uma grande ação de atendimento especializado em quatro unidades de saúde da Capital. A iniciativa teve como objetivo ampliar o acesso a consultas e exames nas áreas de Cardiologia, Ortopedia, Otorrinolaringologia e Oncologia, com a realização de cerca de 900 procedimentos para pacientes previamente agendados.

Desde às 8h da manhã, pacientes foram atendidos no Hospital Santa Isabel (HMSI), no Hospital Dia, e nas Policlínicas de Jaguaribe e do Cristo. Os serviços ofertados incluíram consultas médicas, raio-X, eletrocardiograma, ultrassonografia de articulação, endoscopia e raio-X de tórax.

De acordo com Rochelle Caramuru, gerente da Atenção Especializada de João Pessoa, a ação teve como foco principal reduzir o tempo de espera por esses procedimentos. “O principal objetivo dessa ação é diminuir a fila de espera e a demanda reprimida da Regulação. Estamos ofertando consultas com cardiologistas, ortopedistas, otorrinolaringologistas e clínicos gerais, além de diversos exames complementares”, explicou.

No Hospital Santa Isabel, que participou da ação deste sábado, Ricardo Dellane, coordenador institucional da Gestão de Pessoas da unidade, disse que os atendimentos são um reflexo do compromisso do HMSI com a população. “O Santa Isabel sempre foi parceiro da cidade, atendendo até nos finais de semana. Sabemos que muita gente trabalha durante a semana e não tem tempo de cuidar da saúde. Por isso, abrimos as portas hoje para que esses pacientes possam fazer uma avaliação completa com cardiologistas e realizar seus exames com tranquilidade”, destacou.

Entre os beneficiados, a satisfação era visível. A paciente Edneide Soares celebrou a oportunidade de realizar exames com agilidade. “Achei ótimo. Em pleno sábado, a gente ter um médico disponível para um exame que muitas vezes demora muito. E, para mim, até para marcar foi rápido. É uma ação excelente, um grande avanço na saúde de João Pessoa. Está de parabéns”, afirmou.

Outro depoimento positivo veio de Maria Aparecida, que também aproveitou o sábado para cuidar da saúde. “Foi muito bom, o atendimento foi ótimo. Eu soube da ação através de uma vizinha, a Naná. Estava há tempos procurando uma chance como essa. Minhas taxas estão altas e aproveitei para fazer os exames. Fiquei muito satisfeita”, disse.

A Secretaria Municipal de Saúde adiantou que outras ações semelhantes serão realizadas ao longo do mês, reforçando o compromisso da gestão municipal com o acesso à saúde de qualidade para todos.