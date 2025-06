Abertas as inscrições para a 12ª Conferência Municipal de Assistência Social de Sorocaba – Agência de Notícias

A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria da Cidadania (Secid), e o Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) já estão recebendo as inscrições para a 12ª Conferência Municipal de Assistência Social, que ocorrerá no dia 30 de junho, das 18h às 22h, no Instituto Humberto de Campos, e no dia 1º de julho, das 8h às 17h, na Universidade Paulista (Unip). As vagas são limitadas e os interessados podem se inscrever gratuitamente, até o dia 24 de junho, pelo link: https://tinyurl.com/conferencia-sorocaba.

Com o tema “20 anos do Suas: construção, proteção social e resistência”, a Conferência Municipal tem como intuito mobilizar diferentes segmentos da sociedade para analisar e deliberar sobre a Política Nacional de Assistência Social e para o aperfeiçoamento e fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social (Suas).

Para isso, serão tratados cinco eixos temáticos: Universalização do Suas: Acesso Integral com Equidade e Respeito às Diversidades; Aperfeiçoamento Contínuo do Suas: Inovação, Gestão Descentralizada e Valorização Profissional; Integração de Benefícios e Serviços Socioassistenciais: Fortalecendo a Proteção Social, Segurança de Renda e a Inclusão Social no Sistema Único de Assistência Social (Suas); Gestão Democrática, informação no Suas e comunicação transparente: fortalecendo a participação social no Suas; e Sustentabilidade Financeira e Equidade no Cofinanciamento do Suas.

No dia 30 de junho será realizada a solenidade de abertura, além de apresentação cultural e palestra sobre a temática. Já no dia 1º de julho, os inscritos serão divididos em grupos, de acordo com o eixo escolhido no momento da inscrição. Dessas conversas sairão propostas que serão apresentadas e votadas, além de eleitos os Delegados que representarão Sorocaba na Conferência Regional.

O Instituto Humberto de Campos está localizado na Rua Rosa Maria de Oliveira, 333, Jardim Zulmira. A Unip fica na Avenida Independência, 210, no Éden. Mais informações sobre a 12ª Conferência Municipal de Assistência Social podem ser obtidas de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, pelo telefone: (15) 3212-6900 ou pelo e-mail: [email protected].