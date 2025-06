35º Festidança terá nova data e amplia prazo de inscrição

João Paulo Sardinha





Fundação Cultural Cassiano Ricardo

A 35ª edição do Festidança, que ocorreria em julho deste ano, foi ampliada e agora vai acontecer entre os dias 5 e 13 de setembro.

A mudança, além de garantir que mais grupos e artistas participem, também permite que as obras de manutenção do Teatro Municipal e do Cine Santana sejam totalmente concluídas, assegurando o conforto e a segurança do público e dos bailarinos.

Com a nova data, a Fundação Cultural Cassiano Ricardo amplia o prazo de inscrições para 4 de agosto, oferecendo oportunidade para que mais grupos e artistas garantam vaga na edição.

As inscrições anteriores serão mantidas. Quem já se inscreveu ainda terá a oportunidade de atualizar o projeto.

Inscrições

Os interessados em participar do festival devem realizar as inscrições exclusivamente pela plataforma Prosas, conforme condições e prazos previstos no edital.

Poderão participar grupos, companhias e bailarinos amadores e profissionais de todo o território nacional, com idade superior a 12 anos completos até o último dia de inscrição.

Neste ano, o evento volta ao formato competitivo, com o objetivo de incentivar a criação coreográfica e o intercâmbio cultural entre bailarinos, coreógrafos e profissionais da dança de todo o território nacional.

O concurso artístico é aberto a pessoas físicas, jurídicas ou MEIs (Microempreendedores Individuais) de natureza cultural.

O Festidança 2025 terá Mostra Competitiva, Mostra Infantil, Mostra Comentada de Artistas Independentes, Mostra Comentada de Dança de Salão, Danças Étnicas e Populares, além de Batalha de Street Dance – All Style.



MAIS NOTÍCIAS



Fundação Cultural Cassiano Ricardo