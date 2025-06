Vacinação antirrábica acontece com estratégia descentralizada em Ubatuba – Prefeitura Municipal de Ubatuba

Posted on

Desempregada, com três filhos e uma neta, Daisy Costa, de 39 anos, está há quase um mês abrigada no Serviço Estadual de Acolhimento Emergencial. O espaço foi oficialmente entregue pelo Governo de São Paulo na última terça-feira (1), mas já está protegendo e acolhendo pessoas em situação de rua no período de baixas temperaturas […]