Ubatuba implanta projeto para garantir água potável em escolas – Prefeitura Municipal de Ubatuba

A Prefeitura de Ubatuba firmou contrato com um start up especializada para implementar o projeto “Água Boa nas Escolas”, que busca garantir o acesso à água potável em unidades da Rede Municipal de Ensino que recebem água de fontes naturais, como cachoeiras.

A ação tem como objetivo melhorar a qualidade da água consumida nas escolas e ampliar a segurança sanitária no ambiente escolar. Ao todo, 11 escolas serão contempladas: 10 de Ensino Fundamental e uma de Educação Infantil, beneficiando, diretamente, 1439 alunos.

Em parceria com a ONU, a empresa já viabilizou essa tecnologia para utilização em mais de 20 países em ações de ajuda humanitária. O método também já foi usado em situações emergenciais no Brasil, como no Rio Grande do Sul.

A solução utiliza o purificador portátil PW5600, uma estação de tratamento de água que pode filtrar entre 5 mil e 10 mil litros de água doce contaminada por dia, eliminando 100% dos vírus e bactérias e até 99,5% das partículas.

O equipamento, com cerca de 18 kg, menos de um metro de largura e 43 cm de altura, é capaz de operar com diferentes fontes de energia: elétrica, geradores, placas solares e até energia veicular. Os sistemas já foram entregues em Ubatuba e aguardam instalação, que será feita pela equipe de manutenção escolar do município.

O serviço inclui a instalação de sistemas de tratamento e purificação de água, além de atividades educativas com estudantes, professores e funcionários.

“Contratamos o serviço de tratamento de água para as escolas que recebem água de cachoeira, onde o abastecimento é irregular e a qualidade da água nem sempre era adequada. Os equipamentos já foram entregues e a instalação será feita pela nossa equipe de manutenção escolar. Além disso, a empresa responsável fará palestras e orientações com a comunidade escolar. Essa é uma iniciativa importante, que traz uma solução já utilizada pela ONU em ações humanitárias no Brasil e em outros países, e agora vai beneficiar diretamente nossos alunos em Ubatuba”, afirmou o secretário de Educação, Laércio Pereira Junior.

De acordo com o Censo Escolar 2023, cerca de 1,2 milhão de alunos em mais de 8 mil escolas brasileiras não têm acesso à água potável. O projeto “Água Boa nas Escolas” busca reduzir esse número por meio de soluções acessíveis e sustentáveis, alinhadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, especialmente o ODS 4, que trata da educação de qualidade. Em todo o país, mais de 1.500 pessoas já foram beneficiadas pela iniciativa.