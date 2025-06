Time joseense campeão mundial de goalball visita a Prefeitura

Lucas Lemes





Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida

A semana foi marcada por emoção e orgulho em São José dos Campos com a visita da equipe de goalball do Instituto Athlon, recentemente consagrada campeã do Mundial de Clubes de Goalball, realizado em Espoo, na Finlândia.

Representando o Brasil com garra e talento, a equipe do Athlon venceu a final contra o time alemão Hansa Goalball por 4 a 3, em um confronto emocionante que garantiu o título inédito.

Durante a visita, na última quarta-feira (11), os atletas apresentaram as medalhas e o troféu conquistados na competição, em um gesto de gratidão e celebração com os cidadãos joseenses.

A taça do Mundial de Clubes de Goalball 2025, conquistada pelo Instituto Athlon | Foto: Claudio Vieira/PMSJC

A recepção contou com a presença de autoridades municipais, representantes da Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida, familiares e admiradores da modalidade. O encontro reforça o compromisso da Prefeitura com a valorização do esporte paralímpico e com o apoio às instituições que promovem a inclusão por meio da prática esportiva.

Emerson da Silva, 26 anos, ala e pivô do Instituto Athlon Goalball, falou do sentimento de vencer o Mundial de Clubes em sua primeira participação na carreira.

“É uma conquista que coloca São José dos Campos no topo do mundo, junto com todo o time. Vencer este mundial, pelo que ele representa, foi extraordinário. Alguns jogadores aqui já venceram com a seleção brasileira, mas foi a primeira vez de todos atuando por um clube. Foi uma experiência incrível e, sair de lá campeão, é uma memória que vou guardar para sempre na minha vida”, celebrou Emerson, um dos craques da equipe joseense.

Atletas de Goalball visitam a Prefeitura após conquistarem o mundo | Foto: Claudio Vieira/PMSJC

Autor do gol do título, o carismático André Dantas, 30 anos, contou como foi a sensação de anotar o tento de ouro na final contra a Alemanha.

“Rapaz é um sentimento muito confuso na hora. Vem muita coisa junta na cabeça. Mas é muito gratificante de ver que toda nossa luta rendeu frutos e, em cima dos alemães, que estavam provocando a gente a competição inteira, foi melhor ainda”, diz André sorridente.

“Aconteceu do jeito que deveria ser. Mesmo na prorrogação, eu conversei com os meninos e disse que em momento nenhum eu senti que o título sairia das nossas mãos. A energia da equipe sempre foi muito positiva”, encerra o ala esquerda do Instituto Athlon Goalball.

De forma invicta, equipe joseense venceu o mundial com domínio | Foto: Claudio Vieira/PMSJC

O Instituto Athlon é parceiro da Prefeitura de São José dos Campos em projetos voltados ao paradesporto, com atuação contínua na formação de atletas e na promoção da cidadania por meio do esporte. A conquista na Finlândia é fruto de anos de dedicação e treinamento, e agora serve de inspiração para toda a cidade.

A Prefeitura parabeniza os atletas, comissão técnica e todos os envolvidos nesta conquista histórica e reafirma seu apoio ao desenvolvimento do esporte para todos.



