Servidor do IFSP ministra palestra sobre “Caminhos institucionais para a Inovação” – IFSP

Diretor da Agência Inova, Eder Sacconi, abordou sobre a tramitação de procedimentos e iniciativas que visem à inovação e transferência tecnológica

O Núcleo de Inovação Tecnológica do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) – unidade de pesquisa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) – promoveu a palestra “Caminhos institucionais para a Inovação”, que ocorreu no último dia 5 de junho, temática abordada por Eder Sacconi, diretor-executivo da Agência de Inovação e Transferência de Tecnologia- Inova, do Instituto Federal de São Paulo (IFSP).

Com transmissão on-line, direcionado aos servidores do Cemaden, a palestra e posterior conversa com esclarecimentos sobre o tema permitiram aprofundar conhecimentos sobre o processo de desenvolvimento tecnológico, iniciado pela concepção, protótipo, validação até a produção.

O IFSP faz parte da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, composta por mais de 5 mil servidores, 41 unidades com inserção regional própria, 60 mil estudantes de ensino técnico integrado à pós-graduação stricto sensu em nível de mestrado. É a maior autarquia federal, e em breve será concluída a expansão para mais 12 unidades regionais.

A Agência de Inovação e Transferência de Tecnologia- Inova (do IFSP) tem a visão de gerir a política de inovação do IFSP e dar celeridade à tramitação de procedimentos e iniciativas, que visem à inovação tecnológica, à proteção da propriedade intelectual, à transferência de tecnologia e ao empreendedorismo no âmbito do IFSP.

Grande ênfase da Inova IFSP está nas parcerias, por meio do estabelecimento de Acordos de Parceria para Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (APPDI), com ou sem transferência de recursos, e também pela prestação de Serviços Técnicos Especializados. O entendimento das necessidades do setor produtivo é o grande motor das parcerias estabelecidas.

“Os Agentes de Prospecção e Inovação (APIs) da Agência Inova pretendem potencializar, em cada campus do Instituto Federal de São Paulo, a formação de um polo de inovação, reconhecido pela contribuição para o desenvolvimento local, regional e nacional.”, afirma Eder Sacconi.

Entre os variados assuntos abordados na palestra, foram ressaltadas as capacidades e maturidade tecnológica e os processos de captação de fomentos e investimentos, além da prospecção e captação de projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Citou os amparos legais e estruturas facilitadores para as Leis de Incentivo e Programas para Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I), estrutura organização, entre outros, para a gestão de inovação, projetos e transferência de tecnologias.

Sobre o palestrante

Eder José da Costa Sacconi tem Graduação em História, Especialização em Educação Empreendedora e Mestrado em Educação Profissional e Tecnológica. Atualmente, é técnico em assuntos educacionais (TAE) do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo – Campus Bragança Paulista, atuando na Agência de Inovação com os seguintes temas: empreendedorismo, inovação, hackathons, polos olímpicos, relacionamento com o setor produtivo e divulgação científica.

Sobre o NIT Cemaden

O Núcleo de Inovação Tecnológica do Cemaden foi criado em Portaria n° 4028/2016/SEI-MCTIC, de 27 de setembro de 2016, com o Regimento aprovado em 16 de abril de 2018.

Os membros do comitê do NIT do Cemaden têm promovido vários encontros e palestras com especialistas da área de Ciência, Inovação e Tecnologia, direcionadas aos servidores da instituição.

Entre os objetivos e competências do NIT/Cemaden estão a elaboração da política de inovação da instituição, além de promover e fortalecer a interação entre a capacidade científica e tecnológica do Centro, com as atividades de pesquisa, transferência de tecnologia e inovação em prol das necessidades da sociedade.

Fonte: Ascom/Cemaden (MRO)