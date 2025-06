Projeto da UEMS que propõe reaproveitamento de filtros de cigarro é destaque em premiação do Crea-MS

A presença expressiva da UEMS na premiação reafirma o compromisso da instituição com a inovação, a sustentabilidade e a produção de conhecimento voltado ao desenvolvimento social e ambiental

Um projeto inovador da UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul) esteve entre os destaques do III Prêmio Ipê Amarelo de Meio Ambiente, promovido pela Comissão de Meio Ambiente e Sustentabilidade (CMAS) do Crea-MS (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul).

A pesquisa, intitulada ‘Investigação sobre a possibilidade do uso de filtros de cigarros como isolantes térmicos na construção civil’, conquistou o terceiro lugar na categoria Instituição Pública.

A cerimônia de entrega foi realizada no dia 5 de junho, em Campo Grande, e reuniu os representantes da UEMS ao lado de outros nove finalistas da mesma categoria. O prêmio integra a programação da XII Semana do Meio Ambiente do Crea-MS.

Desenvolvido nos laboratórios do Cepemat (Centro de Pesquisas em Materiais) e do Cesam (Centro de Estudos em Saneamento Ambiental), o projeto busca soluções sustentáveis para o setor da construção civil, ao propor o reaproveitamento de filtros de cigarros – resíduos comumente descartados após operações de fiscalização nas fronteiras brasileiras – como isolantes térmicos em edificações.

A iniciativa também é apresentada ao mercado por meio da empresa Solenmat (Soluções em Engenharia dos Materiais), incubada pela Fênix.

Atualmente, os filtros apreendidos são descartados por incineração em altos-fornos de siderúrgicas, o que gera poluição atmosférica devido à liberação de microplásticos. A pesquisa aponta que esses resíduos podem ser convertidos em placas térmicas para moradias habitacionais, o que, além de oferecer uma alternativa ecologicamente correta, também contribuiria para reduzir o acúmulo nos estoques da Receita Federal.

O pesquisador Paulo Sidnei Stringhini Junior, um dos autores do projeto, destacou a importância da premiação para a universidade e para o grupo de pesquisa. “Foi uma experiência incrível, principalmente em dois pontos: representar a UEMS, consolidando nossa instituição como um dos principais atores no desenvolvimento do nosso estado; e o reconhecimento pessoal, por ser engenheiro ambiental formado pela UEMS e ver o Crea-MS validar nossa pesquisa na área da engenharia e do meio ambiente”, afirmou.

Ele também ressaltou o valor institucional da conquista. “Nosso grupo de pesquisa do Cepemat-UEMS está enormemente feliz e satisfeito por ver nosso trabalho reconhecido por outras instituições de pesquisa e desenvolvimento. Essa premiação é também um canal de comunicação com a comunidade externa, e reforça parcerias institucionais, como a que tivemos neste projeto com a Receita Federal do Brasil”, completou.

Durante a cerimônia, também foram homenageados os pesquisadores Margarete Soares da Silva, Rony Gonçalves de Oliveira, Aguinaldo Lenine Alvez e Dalton Pedroso de Queiroz, que integram a equipe da UEMS.

Além do projeto reconhecido, a universidade teve outras três iniciativas classificadas entre os finalistas do III Prêmio Ipê Amarelo: os projetos “Educação ambiental com minhocários no ensino fundamental: um projeto sustentável” e “Resíduos Sólidos: Destinação Legal”, na categoria Instituição Pública, e mais um projeto na categoria Estudante.

Comunicação UEMS