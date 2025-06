Profissionais dos Serviços Residenciais Terapêuticos recebem capacitação de cuidados odontológicos – Agência de Notícias

Posted on

Com o início do período de chuvas constantes na cidade, a Secretaria Municipal de Saúde alerta os moradores para o cuidado na eliminação dos possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti para se evitar novas epidemias, principalmente de dengue, no município. Nesta época do ano, o mosquito procura locais quentes e úmidos para a eclosão dos ovos […]