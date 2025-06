Orquestra Sinfônica de Sorocaba apresenta concerto com a violinista Priscila Rato neste domingo (15) – Agência de Notícias

A Orquestra Sinfônica de Sorocaba (OSS) apresentará, neste domingo (15), às 19h, na Sala Fundec, um concerto com a participação da violinista Priscila Rato. Sob regência do maestro Eduardo Pereira, a apresentação faz parte da série “Aparecida Levy” e contará com a interpretação da obra “As Quatro Estações Portenhas”, do compositor argentino Astor Piazzolla.

Reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial da cidade, a OSS é administrada pela Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba (Fundec), com a parceria da Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Cultura (Secult).

A série é dedicada à violinista, poetisa e professora sorocabana Maria Aparecida de Moraes Levy, uma homenagem à musicista que foi spalla da Orquestra Sinfônica de Sorocaba por 37 anos e figura fundamental na história da música erudita da cidade.

Composta entre as décadas de 1960 e 1970 por um dos maiores nomes do tango contemporâneo, Astor Piazzolla, a obra “As Quatro Estações Portenhas” mistura a sensualidade do tango tradicional com elementos do jazz e da música clássica, numa linguagem moderna e expressiva que redefiniu a música argentina no século XX.

Além da obra, o público poderá conferir a abertura da ópera “O Garatuja”, de Alberto Nepomuceno, importante nome do nacionalismo musical brasileiro, e a “Sinfonia nº 3 Militar”, da compositora romântica alemã Emilie Mayer, cuja obra tem ganhado crescente reconhecimento.

Reconhecida por sua atuação expressiva e trajetória internacional, Priscila Rato é graduada em Música pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e possui curso de extensão pelo prestigiado International Menuhin Music Academy (IMMA), na Suíça, onde estudou com grandes nomes, como Liviu Prunaru e Maxim Vengerov. Atualmente, é spalla da Orquestra Sinfônica da Bahia (OSBA) e integrante da Orquestra Johann Sebastian Rio. Sua experiência inclui passagens pela Orquestra Sinfônica Brasileira (OSB), além de parcerias camerísticas com artistas, como Jean Louis Steurmann, Erika Ribeiro, Cristian Budu, Fabio Martino e Leonardo Hilsdorf.

Com ingressos limitados, os valores são R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia) para compra na sede da Fundec, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 17h30, ou pelo site: https://tinyurl.com/OSSJUN25. A Fundec está localizada na Rua Brigadeiro Tobias, 73, no Centro. Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail: [email protected], pelo telefone: (15) 3233-2220 ou pelo WhatsApp: (15) 99669-2817.