Operação Ferro-Velho interdita dois estabelecimentos irregulares nesta quinta-feira (12) em Sorocaba – Agência de Notícias

A Prefeitura de Sorocaba realizou “Operação Ferro-Velho”, nesta quinta-feira (12), e interditou temporariamente dois estabelecimentos que funcionavam irregularmente, de um total de três vistoriados. Eles somente poderão reabrir após regularizarem a situação administrativa.

A operação foi feita pelo Setor de Fiscalização de Posturas, da Secretaria Planejamento e Desenvolvimento Urbano (Seplan), com o apoio da Guarda Civil Municipal (GCM). O objetivo é coibir casos de receptação de materiais sem procedência ou alvo de furto, além de checar denúncias e identificar possíveis ocorrências nos âmbitos criminal e administrativo.

As interdições ocorreram em estabelecimentos no Parque Manchester e no bairro Barcelona. Ambos foram notificados por falta de alvará de funcionamento e para o encerramento da atividade até a regularização. O terceiro local visitado, no Jardim São Camilo, estava fechado no momento da fiscalização.

Somente em 2024, 190 ferros-velhos foram fiscalizados, sendo emitidos cerca de 90 autos de infração, entre multas e notificações, e 15 interdições Neste ano, foram 115 ferros-velhos fiscalizados e 41 interditados temporariamente.

O contato da população para denúncias pode ser feito pelo portal da Prefeitura de Sorocaba: http://www.sorocaba.sp.gov.br/atendimento (24 horas), de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, pelo WhatsApp: (15) 99129-2426 ou pelo telefone 156 (Ouvidoria Geral do Município); ou, ainda, pelos telefones 153 (GCM) e 190 (Polícia Militar).