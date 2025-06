NOTA OFICIAL – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

Posted on

Entre janeiro e novembro de 2024, Mato Grosso do Sul teve um saldo positivo de 26.776 empregos formais. O setor de Serviços liderou o crescimento, com 50,36% do total, Indústria contribuiu com 30,02%. Os dados são do levantamento do Observatório do Trabalho de MS, elaborado pela Coordenadoria de Economia da Secretaria de Estado de Meio […]