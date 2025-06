Mato Grosso do Sul sediará evento para debater Estratégia Brasil 2050 – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

Posted on

Haverá interdições no trânsito no entorno do Estádio Nilton Santos – Arquivo/Prefeitura do Rio A CET-Rio implantará planejamento de trânsito, nesta quarta-feira (28/2), para o jogo entre Botafogo e Aurora (Bolívia), que acontece às 21h30, pela Copa Libertadores, no estádio Nilton Santos, no bairro do Engenho de Dentro. A partir das 18h30, haverá interdição ao […]