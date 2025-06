Mais de 60 mil bebês nasceram no Rio em 2023, aponta levantamento da Prefeitura – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Entre os recém-nascidos cariocas, 51% foram do sexo masculino e 49% do sexo feminino. Foto: Alexandre Macieira

Em 2023, a cidade do Rio de Janeiro registrou 62,1 mil nascimentos, o equivalente a 35,4% de todos os nascimentos no Estado e 2,5% do total do país. Os dados são das Estatísticas do Registro Civil, divulgadas pelo IBGE e compiladas pela Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, que vem acompanhando de perto os principais indicadores socioeconômicos da capital.

Entre os recém-nascidos cariocas, 51% foram do sexo masculino e 49% do sexo feminino. A maior parte das mães tinha entre 25 e 29 anos (24,8%), seguida das faixas de 20 a 24 anos e de 30 a 34 anos, ambas com 21,8%. Já a faixa entre 35 e 39 anos representou 16,3% do total.

O levantamento também apontou que a cidade do Rio celebrou 25,6 mil casamentos em 2023. A maioria ocorreu entre pessoas de 25 a 29 anos (21,9%), seguido por 30 a 34 anos (17,9%), 20 a 24 anos (15,0%) e 35 a 39 anos (13,5%). Os casamentos entre pessoas do mesmo sexo representaram 2% do total, sendo 59% entre mulheres e 41% entre homens. O Rio concentrou ainda 5,2% de todos os casamentos homoafetivos masculinos e 4,4% dos femininos realizados no Brasil.

Em relação aos divórcios, foram 9,8 mil registros em 2023, representando 31,4% do total no Estado e 2,7% no país. Já os óbitos chegaram a 61,2 mil, uma redução de 3,3% em comparação a 2022.

Os dados refletem importantes tendências demográficas da cidade, que norteiam a gestão municipal, e possibilitam a construção de políticas públicas assertivas e voltadas para o desenvolvimento econômico e social do Rio de Janeiro.