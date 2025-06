João Pessoa forma novos auxiliares de cozinha em curso promovido pela Secretaria de Desenvolvimento Social

A Prefeitura de João Pessoa celebrou, nesta sexta-feira (13), a entrega de certificados para 55 concluintes do curso gratuito de auxiliar de cozinha, promovido pela Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes). O evento, marcado por emoção e esperança, reuniu autoridades, familiares e alunos, simbolizando mais um passo importante no compromisso da gestão municipal com a qualificação profissional e a inclusão social.

O prefeito em exercício, Leo Bezerra, participou da cerimônia e destacou a importância da capacitação como instrumento de transformação de vidas. “Hoje é um dia muito especial para mim, para o prefeito Cícero Lucena, e tenho certeza que também para a vida de todos os alunos. Esse curso de capacitação é motivo de muita alegria. Sei que o momento é difícil e, por isso, eu e Cícero trabalhamos diariamente para abrir o mercado de trabalho e atrair novas empresas para João Pessoa. Mas nada disso adianta se as pessoas não estiverem preparadas. Capacitar é essencial, e o nosso compromisso é não deixar ninguém para trás”, afirmou.

A secretária de Desenvolvimento Social da Capital, Norma Gouveia, também se dirigiu aos formandos com uma fala inspiradora e voltada à valorização humana. “Esse trabalho realizado por toda essa equipe, por diversas instituições e organizações, nos motiva a ter fé, a acreditar que a humanidade pode ser melhor. Estamos muito felizes em poder contribuir para que vocês encontrem um espaço na sociedade, com trabalho digno e sustento para suas famílias”, declarou.

Norma Gouveia também incentivou os formandos a continuarem sua trajetória. “A vida é assim: a gente precisa encontrar a mão que segura a nossa para seguir adiante. Pensem sempre no seu papel, e especialmente, em fazer o bem. É isso que a Prefeitura de João Pessoa está fazendo hoje”, complementou.

Giza Késsia, uma das formandas, agradeceu pela oportunidade e falou sobre a nova perspectiva que o curso proporcionou. “Esse curso foi uma bênção na minha vida. Agora eu posso sonhar com um emprego melhor, ajudar minha família e até pensar em abrir algo meu no futuro. Agradeço a todos que nos apoiaram. Esse certificado representa mais do que uma formação, representa esperança”, ressaltou.

A iniciativa da Prefeitura de João Pessoa integra um conjunto de ações voltadas para o fortalecimento da cidadania e o combate à vulnerabilidade social por meio da qualificação e inserção produtiva. Após a cerimônia, os formandos também participaram de uma orientação com a equipe da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedest), que oferecerá suporte para a continuidade do processo de inserção no mercado de trabalho.