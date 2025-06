Jardim Japonês do Parque Santos Dumont recebe melhorias

Rosi Masiero





O Parque Santos Dumont, um dos cartões-postais de São José dos Campos, na região central, está recebendo mais uma etapa de requalificação. Desta vez, os trabalhos se concentram também na área do Jardim Japonês.

Prefeitura trabalha na manutenção e melhorias do Parque | Foto: PMSJC

Entre as melhorias estão a pintura de todas as estruturas de madeira do jardim e a limpeza completa do lago japonês. Durante o processo, as carpas que habitam o local foram temporariamente transferidas para outro lago, próximo da portaria principal, garantindo a segurança dos animais, que, após a limpeza, retornarão ao local de origem.

Novas Melhorias

O grande lago do Santos Dumont já conta com alguns chafarizes, mas, com o objetivo de melhorar a oxigenação da água, mais 20 bicos foram instalados. A medida busca garantir melhores condições de saúde para os peixes que habitam o local, além de deixar o espaço mais bonito.

O lago do Parque também recebe manutenção | Foto: PMSJC

Em abril, foram instaladas três placas de parafina no lago maior para clarear a água, reduzir os gastos com produtos químicos utilizados para a limpeza e melhorar o serviço de tratamento do lago. As ações vêm dando bons resultados e reforçam o compromisso da Prefeitura com a conservação dos espaços públicos, promovendo ambientes mais limpos, seguros e agradáveis para toda a população.

É importante lembrar que o cuidado com os parques e espaços públicos também é dever do munícipe. Caso identifique qualquer problema ou situação que exija atenção, os moradores devem entrar em contato com a Central 156 da Prefeitura.



