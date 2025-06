Interdição Parcial da Avenida Presidente Vargas – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

Posted on

Minas Gerais encerrou fevereiro com o maior volume de empresas abertas para o mês nos últimos dez anos. Foram 11.449 novos negócios formalizados em todas as regiões do estado. O número equivale a 409 empresas abertas por dia, 51% acima da média do ano passado (270). O desempenho é ainda 47,8% maior que o mesmo […]