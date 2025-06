GCM detém no Jardim Los Angeles homem procurado por furto – Agência de Notícias

Posted on

O trânsito já foi liberado no trecho da Borges de Medeiros que estava em obras – Prefeitura do Rio A Prefeitura do Rio concluiu, no início da noite desta sexta-feira (30/12), as obras de drenagem da Avenida Borges de Medeiros, na Lagoa, Zona Sul, com o trânsito sendo liberado na manhã deste sábado (31/12), pela […]