Garis escritores e poetas da Comlurb se apresentam na Bienal do Livro – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Gracinha, Bruna e Valdeci se apresentam no dia 20/06, das 14h às 15h, no estande da SME. Foto: Divulgação/Comlurb

Três garis escritores e poetas da Comlurb participarão da Bienal do Livro, que começa nesta sexta-feira (13/06), no Rio de Janeiro. Os três se apresentam no dia 20/06, sexta-feira, das 14h às 15h, no estande da SME no evento, no Pavilhão 2. Maria da Graça Pimenta Ribeiro, gari de escola na Zona Oeste, trabalha na Comlurb há 22 anos, e vai lançar seu livro de poesia “Respeita minha história”. Gracinha, como é conhecida, participou do concurso de poesia da Secretaria Municipal de Educação (SME) e teve o poema selecionado e incluído em livro. Ela recebeu o prêmio na Academia Brasileira de Letras.

Bruna Maria Gomes foi premiada com o Destaques Literários 2024, da Editora Novos Sabores Publicações, com seu poema “Leoa Improvável”. A gari, que está na Comlurb há 18 anos, trabalha na limpeza do Hospital Lourenço Jorge e faz faculdade de Letras na UniRio. Bruna vai falar sobre a sua próxima obra, o “Amor Poético”, coletânea de várias escritoras, onde a gari participa com o poema “Química do Amor”. Já o escritor Valdeci Boareto, gari de escola que está na Comlurb há 25 anos, participa pela segunda vez da Bienal do Livro. A primeira foi para o lançamento do livro “Comportamento Que Te Salva”. Dessa vez, Valdeci vai lançar o livro infantil “Garizinho Tódi e o planeta”.