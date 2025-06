Fundart reforça preparação para Festa de S. Pedro – Prefeitura Municipal de Ubatuba

A Fundação de Arte e Cultura de Ubatuba – Fundart informa os prazos e processos abertos para a realização da 102ª Festa de São Pedro Pescador, que acontecerá entre os dias 26 e 29 de junho de 2025, na Praça de Eventos, no Centro.

Considerada uma das festas mais tradicionais do município, a celebração de São Pedro Pescador valoriza a cultura caiçara e atrai moradores e turistas todos os anos. Além das manifestações religiosas, a festa inclui apresentações culturais, gastronomia típica, concursos e atividades voltadas à identidade local.

Confira os processos abertos e seus prazos:

Sorteio de barracas

As inscrições para o sorteio de barracas destinadas à comercialização de alimentos, bebidas e refeições seguem abertas até o dia 16 de junho. A medida visa organizar a estrutura do evento e garantir a participação de comerciantes locais.

Podem se inscrever entidades sem fins lucrativos, fundações, associações, pessoas físicas (ambulantes) ou jurídicas (comerciantes), desde que sejam residentes, domiciliadas ou sediadas em Ubatuba. Os interessados devem entregar a documentação listada no edital — publicado nesta terça-feira, dia 10, no site da Fundação e no Diário Oficial da cidade — diretamente na sede da Fundart, na Praça Nóbrega, nº 54, Centro, durante o horário comercial.

Confira o edital completo.

Concurso Rainha dos Pescadores

Foi prorrogado até o dia 16 de junho, o prazo para inscrição no tradicional Concurso Rainha dos Pescadores. As candidatas devem entregar presencialmente a documentação exigida, em envelope lacrado, na sede da Fundart (Praça Nóbrega, nº 54), de segunda a sexta-feira. Podem participar mulheres maiores de 18 anos, residentes em Ubatuba, mediante entrega presencial de envelope com a ficha de inscrição e os documentos exigidos no edital. O concurso acontece tradicionalmente no primeiro dia da festa, 26, às 20h30, na Praça de Eventos.

Concurso de decoração de barcos e canoas

Com foco na valorização da tradição pesqueira e religiosa, o Concurso de Decoração de Barcos e Canoas está com inscrições abertas até o dia 26 de junho, na sede da Fundart, ou no dia 29, até uma hora antes da procissão, diretamente na Ilha dos Pescadores. Os critérios avaliados incluem criatividade, beleza, representatividade cultural e participação comunitária. As premiações variam entre R$ 200 e R$ 3.000.