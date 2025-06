Formação continuada discute Currículo Paulista sob visão de Ubatuba – Prefeitura Municipal de Ubatuba

A Secretaria Municipal de Educação de Ubatuba realiza, nesta semana, uma série de formações continuadas voltadas para os coordenadores pedagógicos da Rede Municipal de Educação. Com o tema “O Currículo Paulista sob o Olhar de Ubatuba”, os encontros reúnem profissionais de diferentes níveis de experiência — tanto iniciantes quanto os mais experientes — com o objetivo de refletir, contextualizar e aprimorar a prática pedagógica com base nas realidades locais.

A formação é periódica e parte de uma política educacional da secretaria voltada à valorização dos saberes do território, alinhando as diretrizes estaduais com as especificidades culturais, sociais e ambientais de Ubatuba. O foco também está na organização escolar, propondo estratégias que favoreçam o aprendizado e a gestão do tempo pedagógico de maneira mais eficaz.

“Nosso compromisso é garantir que todos os profissionais estejam alinhados com um currículo que dialogue com os nossos estudantes, com o nosso território e com os desafios reais das nossas escolas. Não se trata apenas de aplicar um documento, mas de ressignificá-lo a partir do olhar de quem vive e ensina em Ubatuba”, destacou o professor coordenador da Educação Infantil, Daniel Barbosa dos Santos.

De acordo com Dos Santos, os encontros abrem espaço para trocas de experiências, análise de práticas exitosas e construção coletiva de caminhos pedagógicos que fortaleçam a aprendizagem, inclusiva e conectada com a identidade local.