Festival Paralímpico será realizado na Capital com foco na inclusão e incentivo ao esporte adaptado

Com o objetivo de promover a inclusão e proporcionar experiências práticas no universo do esporte paralímpico, será realizada neste sábado (14), a partir das 8 horas, mais uma edição do Festival Paralímpico Loterias Caixa. A ação é voltada a crianças e adolescentes com idades entre 7 e 20 anos, e acontece no Ismac (Instituto Sul-Mato-Grossense para Cegos Florivaldo Vargas), em Campo Grande.

A iniciativa é promovida pelo CPB (Comitê Paralímpico Brasileiro), com organização local do Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul) e a Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura). O evento é gratuito, aberto ao público e deve reunir cerca de 80 participantes da capital.

As inscrições podem ser realizadas pelo link: https://forms.gle/o4UTn8LEq6f917FF6.

Nesta edição, o festival oferecerá três modalidades: judô, paraciclismo e goalball. O principal objetivo é proporcionar o primeiro contato com o esporte adaptado, especialmente para jovens que ainda não conhecem as possibilidades oferecidas pelo paradesporto.

Amanda Velasco, coordenadora do Centro de Referência Paralímpico e responsável pela organização local do evento, destaca a relevância da iniciativa.

“O festival é voltado para crianças que ainda não tiveram contato com o esporte paralímpico, oferecendo a elas a chance de descobrir que é possível praticar atividades esportivas adaptadas. Para o Estado, eventos como este são fundamentais porque podem revelar futuros atletas paralímpicos. Ao participar, a criança se sente incluída, motivada e, muitas vezes, desperta o interesse em seguir no caminho dos treinamentos e das competições”, relata Amanda.

O secretário de Estado de Turismo, Esporte e Cultura, Marcelo Miranda, enfatiza o caráter estratégico do evento para as políticas públicas de inclusão em Mato Grosso do Sul. “O Festival Paralímpico é mais do que uma ação esportiva, é uma ponte para a cidadania. Ao investir na inclusão de crianças com deficiência por meio do esporte, o Estado promove dignidade, visibilidade e novas possibilidades de futuro para essas famílias”.

Já o diretor-presidente da Fundesporte, Paulo Ricardo Nuñez, ressalta a importância da ação no processo de transformação social e pessoal dos participantes.

“Eventos como o Festival Paralímpico reforçam o compromisso do Governo do Estado com a inclusão por meio do esporte. É uma ação que acolhe, inspira e transforma vidas, principalmente das crianças que estão tendo o primeiro contato com o paradesporto. Estamos falando de oportunidades reais de desenvolvimento, não apenas esportivo, mas também pessoal, social e emocional”, explica Nuñez.

Serviço

Festival Paralímpico Loterias Caixa

Data: sábado, 14 de junho de 2025

Horário: 8h às 12h

Local: Ismac – R. 25 de Dezembro, 262 – Centro – Campo Grande (MS)

Inscrições gratuitas pelo link: https://forms.gle/o4UTn8LEq6f917FF6

Bel Manvailer, Comunicação Setesc

Foto: arquivo/Fundesporte