Feira de adoção de animais com tema de festa junina conquista público em Nova Iguaçu

“Olha mais um pet adotado… É verdade!” No ritmo de festa junina, a Prefeitura de Nova Iguaçu realizou mais uma Feira Municipal de Adoção de Cães e Gatos. A ação, a primeira das cinco que serão promovidas ao longo do mês de junho, foi realizada neste sábado (7), no Shopping Nova Iguaçu. Nove animais foram adotados.

Devidamente trajados com roupas caipiras, os amigos de quatro patas fizeram sucesso com o público. A barraca do “lambeijo”, aquela típica lambida que muitos cães dão para demonstrar afeto, selou algumas uniões entre os pets e seus novos tutores.

“Os animais por si só já atraem a atenção do público, especialmente das crianças. Mas em períodos festivos, como as tradicionais festas juninas, eles se destacam ainda mais e conquistam os corações dos amantes de pets”, relata Marcelo Reis, assessor especial de Proteção ao Animal, órgão da Secretaria Municipal de Governo (SEMUG), responsável pela realização das feiras.

As próximas edições, inclusive, já têm data marcada. No dia 14 de junho, o TopShopping será palco da ação. Uma semana depois, no dia 21, o Shopping Nova Iguaçu volta a receber o evento. No fim do mês, nos dias 28 e 29 de junho, a Feira de Adoção de Cães e Gatos estará na festa junina do Nova Iguaçu Country Club.