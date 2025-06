Emlur realiza ‘Dia D’ de vacinação com agentes de limpeza e servidores administrativos

A Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur) realizou, nesta sexta-feira (13), um ‘Dia D’ de vacinação com os servidores administrativos e os agentes de limpeza. Com o apoio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), foram disponibilizados imunizantes contra Influenza, Covid-19, hepatite B, tríplice viral, difteria e tétano.

Para a agente de limpeza Marinalva Brito, que trabalha na varrição do Mercado de Mangabeira, a ação de saúde é uma oportunidade de atualizar o cartão de vacinação, que está atrasado. Ela recebeu os imunizantes contra Influenza e Covid-19. “Acho que é uma iniciativa boa da Emlur porque mostra a preocupação e o cuidado com os agentes de limpeza. É bom para nossa saúde”, comentou.

A coordenadora do setor de Medicina do Trabalho da Emlur, Marianna Miranda, afirmou que as ações de promoção à saúde dos colaboradores da Emlur são realizadas ao longo do ano para prevenir diversas doenças, ou ao menos, evitar casos graves, como hospitalização. “A partir da vacinação, contribuímos para o controle e eliminação de doenças provocadas por vírus ou bactérias, protegendo os agentes de limpeza, que estão expostos no dia a dia, e também os servidores administrativos”, observou.

A Emlur disponibiliza atendimento permanente em saúde para os servidores e familiares de primeiro grau. Há atendimento médico, de enfermagem, odontológico, nutricional e psicológico. Além disso, a Divisão de Bem-Estar Social acompanha os servidores durante o processo de tratamento de enfermidades, por meio da equipe de assistentes sociais do setor.