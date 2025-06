Crianças de escola municipal participam de programação em alusão ao Dia Mundial contra o Trabalho Infantil – Agência de Notícias

Fotos: Gustavo Goes (Programa de Estágio)

Quase 100 alunos, entre 8 e 11 anos, de quatro turmas da E.M. “Professora Maria de Lurdes Ayres de Moraes”, tiveram a oportunidade de conferir, na tarde desta quinta-feira (12), uma programação especial no Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU das Artes) “Prof. Flávio Vespasiano Di Giorgi”, no Parque das Laranjeiras, em alusão ao Dia Mundial contra o Trabalho Infantil (12 de junho). A ação também foi acompanhada pela comunidade que frequenta o espaço.

Realizada pela Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria da Cidadania (Secid), Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida (Sequav), Secretaria da Educação (Sedu) e Secretaria de Cultura (Secult), em parceria com a Pintura Solidária, a iniciativa integra o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), com o intuito de levar entretenimento e informação, de forma lúdica, ampliando a conscientização sobre os riscos e prejuízos do trabalho infantil e, assim, promovendo a proteção integral de crianças e adolescentes.

“Hoje vamos tratar de um assunto sério, de uma forma bonita e gostosa, para falar o quanto o trabalho infantil é prejudicial e pode atingir diretamente as nossas famílias. Aqui temos o Cras, que é um local que atua no fortalecimento das famílias, para que, em situação de vulnerabilidade, não ocorra trabalho infantil. Curtam bastante esse evento”, destacou o chefe de Seção de Alta Complexidade da Secid, Eduardo Leme Braz.

A programação teve início com a turma de balé do CEU das Artes, comandada pela professora Vânia Antônio, que se apresentou ao público. Em seguida, ela também fez uma aula de zumba com as crianças. Outra atração foi a apresentação da turma de violão do CEU das Artes, liderada pelo professor Edson.

Para encerrar, a Batalha do Central fez a Batalha da Rima para levar informação a respeito do tema trabalho infantil aos alunos da escola municipal, por meio de rimas e improvisos adaptados à temática, estimulando as reflexões sobre a importância da educação e dos vínculos familiares e comunitários. A apresentação contou, inclusive, com a participação dos alunos da E.M. “Professora Maria de Lurdes Ayres de Moraes”, que improvisaram e se arriscaram nas rimas.

“Foi um momento muito gostoso, quando os estudantes mostraram que sabem do assunto! E reconhecem que a escola é um caminho de oportunidades. Foi emocionante vê-los tão envolvidos com as propostas, brincando, se divertindo! Criança sendo criança!”, ressaltou a gestora de Desenvolvimento Educacional da Sedu, Lauren Cazerta.

A programação no CEU das Artes contou, ainda, com oficina de desenho, aula aberta de jiu-jitsu, além da distribuição de pipoca e algodão-doce aos participantes. Xadrez, dama, tênis de mesa e pebolim também estiveram disponíveis para todos.

A dona de casa Maria Antônia, acompanhada de sua filha Letícia, de 11 anos, prestigiou o evento e gostou da ação. “Não sabia dessa data, mas é muito importante levar informação para toda a comunidade sim. Lugar de criança é na escola e, em casa, brincando”, enfatizou.

A Secretaria da Cidadania está realizando, ao longo do mês de junho, ações estratégicas voltadas ao enfrentamento dessa violação de direitos, junto aos Centros de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), inclusive com distribuição de material informativo em pontos estratégicos da cidade que tenham “Faixa Viva”.

Mais informações sobre ações relacionadas ao combate ao trabalho infantil em Sorocaba podem ser obtidas junto à Secid, localizada na Rua Santa Cruz, 116, no Centro, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, pelo telefone: (15) 3212-6900 ou ainda pelo e-mail: [email protected].