Contêiner solidário é novo ponto de coleta e também de entrega de cobertores e agasalhos da Campanha de Inverno 2025 em Sorocaba

Desde o mês de abril, a Prefeitura de Sorocaba, por meio do Fundo Social de Solidariedade (FSS) e com apoio da Secretaria da Cidadania (SECID), iniciou a “Campanha de Inverno 2025”, tendo como objetivo a arrecadação de cobertores e agasalhos para serem entregues a pessoas em situação de vulnerabilidade social no município.

Agora, além dos vários pontos de arrecadação, está disponível também o “Contêiner Solidário”, instalado em um local estratégico da cidade, na bifurcação entre as Avenidas Ipanema e Itavuvu, Zona Norte, onde, além de ser um dos pontos de coleta de doações também são oferecidos, àqueles que necessitam, a oportunidade de retirar ali os itens dos quais mais necessitam, tais como: um agasalho, um edredom, um cobertor ou um acessório de frio.

O contêiner funciona de segunda a sexta-feira, no período das 9h às 16h, e para os que necessitam retirar os itens citados acima basta apresentarem o seu CPF ou número do Cadastro Único (CadÚnico), após serão orientadas pela representante que estiver no momento do atendimento sobre a quantidade de itens que poderão retirar . O atendimento é feito por servidoras do Fundo Social ou da Secid, que confirmam o CadÚnico e registram a retirada.

Para doar, basta levar suas doações, sendo elas peças novas ou seminovas; o importante é estarem em ótimo estado.

A Campanha de Inverno 2025 seguirá até o dia 29 de agosto. Neste ano, estão sendo arrecadados: cobertores, agasalhos, luvas cachecóis, camisas, meias, sapatos e outros itens de inverno.

“Como sempre, podemos contar com a generosidade do povo sorocabano, que está sempre pronto para ajudar aqueles que mais precisam”, destaca a primeira-dama e presidente do Fundo Social, Sirlange Frate Maganhato.

Além do contêiner solidário, as peças podem ser entregues no Espaço Solidário do Fundo Social de Solidariedade, localizado na Av. Rudolf Dafferner, 65 – Alto da Boa Vista, de segunda-feira a sexta-feira, das 9h às 16h.

Ou em qualquer um dos inúmeros endereços informados nas artes a seguir.

A iniciativa, realizada anualmente pelo Fundo Social, tem o propósito de arrecadar cobertores e agasalhos também para serem posteriormente entregues pela Secretaria de Cidadania a pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade, ajudando assim a proporcionar acolhimento e conforto a quem mais necessita.

Podem participar da campanha: munícipes, empresas e instituições doando de preferência cobertores, edredons, mantas e agasalhos. Mais informações sobre como contribuir com a campanha também podem ser obtidas através do telefone do Fundo Social de Solidariedade de Sorocaba: (15) 3238-2503.